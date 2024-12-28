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  4. Шовковский или Ребров? Суркис выбрал топ-тренера Украины 2024
Украина. Премьер лига
28 декабря 2024, 12:04 |
177
0

Шовковский или Ребров? Суркис выбрал топ-тренера Украины 2024

Президент киевского «Динамо» отметил тренера «бело-синих»

28 декабря 2024, 12:04 |
177
0
Шовковский или Ребров? Суркис выбрал топ-тренера Украины 2024
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис выбрал тройку лучших тренеров Украины в 2024 году:

  • 1. Александр Шовковский («Динамо» Киев)
  • 2. Сергей Ребров (национальная сборная Украины)
  • 3. Руслан Ротань («Александрия»)

В 2024 году киевское «Динамо» не выиграло ни одного трофея и полностью провалилось в Лиге Европы, набрав 0 очков и забив лишь 1 гол в 6 матчах турнира, но после первого круга Украинской Премьер-лиги сезона 2024/25 возглавляет турнирную таблицу чемпионата с отрывом в 5 баллов от ближайшего преследователя.

Ранее тройку лучших тренеров Украины в 2024 году назвал Виктор Леоненко.

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Динамо Киев Александр Шовковский Руслан Ротань чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига лучший тренер Игорь Суркис Сергей Ребров сборная Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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