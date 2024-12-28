Украина. Премьер лига28 декабря 2024, 12:04 |
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Шовковский или Ребров? Суркис выбрал топ-тренера Украины 2024
Президент киевского «Динамо» отметил тренера «бело-синих»
28 декабря 2024, 12:04 |
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Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис выбрал тройку лучших тренеров Украины в 2024 году:
- 1. Александр Шовковский («Динамо» Киев)
- 2. Сергей Ребров (национальная сборная Украины)
- 3. Руслан Ротань («Александрия»)
В 2024 году киевское «Динамо» не выиграло ни одного трофея и полностью провалилось в Лиге Европы, набрав 0 очков и забив лишь 1 гол в 6 матчах турнира, но после первого круга Украинской Премьер-лиги сезона 2024/25 возглавляет турнирную таблицу чемпионата с отрывом в 5 баллов от ближайшего преследователя.
Ранее тройку лучших тренеров Украины в 2024 году назвал Виктор Леоненко.
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