Шовковский или Ребров? Суркис выбрал топ-тренера Украины 2024

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис выбрал тройку лучших тренеров Украины в 2024 году:

1. Александр Шовковский («Динамо» Киев)

2. Сергей Ребров (национальная сборная Украины)

3. Руслан Ротань («Александрия»)

В 2024 году киевское «Динамо» не выиграло ни одного трофея и полностью провалилось в Лиге Европы, набрав 0 очков и забив лишь 1 гол в 6 матчах турнира, но после первого круга Украинской Премьер-лиги сезона 2024/25 возглавляет турнирную таблицу чемпионата с отрывом в 5 баллов от ближайшего преследователя.

Ранее тройку лучших тренеров Украины в 2024 году назвал Виктор Леоненко.