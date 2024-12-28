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Саудовская Аравия
28 декабря 2024, 14:34 | Обновлено 28 декабря 2024, 14:36
785
0

«Нужно меньше тренироваться». Роналду дал совет молодым игрокам

Португалец считает, что так можно справиться с нагрузками

28 декабря 2024, 14:34 | Обновлено 28 декабря 2024, 14:36
785
0
«Нужно меньше тренироваться». Роналду дал совет молодым игрокам
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду убежден, что у игроков слишком напряженный график матчей, особенно это касается молодых футболистов.

«Хочу сказать, что клубам нужно иначе относиться к футболистам. Особенно к молодым. Например, таким, как Ямаль или Беллингем. Мы понимаем, что клубы используют их таланты для достижения успеха, это нормально. Но о них нужно заботиться, а не заставлять их проводить по 70 матчей за сезон с учетом сборных».

«Мне кажется, игрокам нужно тренироваться меньше, чтобы справиться с этим. Нужно тренироваться умнее, составлять работу так, чтобы выдерживать график и тренироваться меньше, но более интеллектуально, с научным подходом», – сказал Роналду.

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Иван Зинченко Источник: YouTube
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