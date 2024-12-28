«Нужно меньше тренироваться». Роналду дал совет молодым игрокам

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду убежден, что у игроков слишком напряженный график матчей, особенно это касается молодых футболистов.

«Хочу сказать, что клубам нужно иначе относиться к футболистам. Особенно к молодым. Например, таким, как Ямаль или Беллингем. Мы понимаем, что клубы используют их таланты для достижения успеха, это нормально. Но о них нужно заботиться, а не заставлять их проводить по 70 матчей за сезон с учетом сборных».

«Мне кажется, игрокам нужно тренироваться меньше, чтобы справиться с этим. Нужно тренироваться умнее, составлять работу так, чтобы выдерживать график и тренироваться меньше, но более интеллектуально, с научным подходом», – сказал Роналду.