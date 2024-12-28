«Завалите е***о, клоуны». Милевский жестко ответил на критику фанатов

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский отреагировал на критику болельщиков под видео в Instagram, на котором экс-футболист выражает недовольство неудачной шуткой нынешнего форварда «бело-синих» Владислава Ваната:

«Завалите е***о, вы все клоуны!!! «спартаку» 4 забейте и можно пошутить тогда».

Напомним, мини-конфликт Артема Милевского и Владислава Ваната спровоцировала следующая шутка:

«Какое расстояние от стадиона Лобановского до ближайшего караоке-бара? Миля».