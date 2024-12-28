Украина. Премьер лига28 декабря 2024, 11:49 |
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«Завалите е***о, клоуны». Милевский жестко ответил на критику фанатов
Бывший нападающий киевского «Динамо» разозлился на подписчиков
28 декабря 2024, 11:49 |
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Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский отреагировал на критику болельщиков под видео в Instagram, на котором экс-футболист выражает недовольство неудачной шуткой нынешнего форварда «бело-синих» Владислава Ваната:
«Завалите е***о, вы все клоуны!!! «спартаку» 4 забейте и можно пошутить тогда».
Напомним, мини-конфликт Артема Милевского и Владислава Ваната спровоцировала следующая шутка:
«Какое расстояние от стадиона Лобановского до ближайшего караоке-бара? Миля».
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Комментарии 3
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яке воно убоге
Назвати клоунами всіх вболівальників? Чи не забагато понтів!? Клоуном був ти на полі, коли падав, як клоун на арені від найменшого дотику. Багато суддів повелись на це, поки не розкусили твої трюки, значить талант клоуна в тебе був. Так що закрий своє є***о і зійди з арени...
Миля не суперзвезда но уровень игроков Динамо упал ниже плинтуса. Особи типа Ваната и ко даже в Динамо-2 не появились бы во времена Мили.
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