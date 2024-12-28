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  4. «Завалите е***о, клоуны». Милевский жестко ответил на критику фанатов
Украина. Премьер лига
28 декабря 2024, 11:49 |
702
3

«Завалите е***о, клоуны». Милевский жестко ответил на критику фанатов

Бывший нападающий киевского «Динамо» разозлился на подписчиков

28 декабря 2024, 11:49 |
702
3
«Завалите е***о, клоуны». Милевский жестко ответил на критику фанатов
ФК Динамо Киев. Артем Милевский

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский отреагировал на критику болельщиков под видео в Instagram, на котором экс-футболист выражает недовольство неудачной шуткой нынешнего форварда «бело-синих» Владислава Ваната:

«Завалите е***о, вы все клоуны!!! «спартаку» 4 забейте и можно пошутить тогда».

Напомним, мини-конфликт Артема Милевского и Владислава Ваната спровоцировала следующая шутка:

«Какое расстояние от стадиона Лобановского до ближайшего караоке-бара? Миля».

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Динамо Киев Артем Милевский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига юмор Владислав Ванат lifestyle
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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Комментарии 3
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bartezinho
яке воно убоге
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+7
vbrjkf
Назвати клоунами всіх вболівальників? Чи не забагато понтів!? Клоуном був ти на полі, коли падав, як клоун на арені від найменшого дотику. Багато суддів повелись на це, поки не розкусили твої трюки, значить талант клоуна в тебе був. Так що закрий своє є***о і зійди з арени...
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-1
SandroKing
Миля не суперзвезда но уровень игроков Динамо упал ниже плинтуса. Особи типа Ваната и ко даже в Динамо-2 не появились бы во времена Мили.
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-3
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