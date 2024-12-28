«Всю жизнь...» Мама Мудрика прокомментировала допинг-скандал сына
Инна Мудрик поблагодарила всех за поддержку
Инна Мудрик, мать украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, отреагировала на допинг-скандал с участием своего сына:
«Все, кто знает Мишу, никогда не поверят в то, что сейчас происходит вокруг него. Спасибо всем за поддержку. Миша всю жизнь трудился, чтобы стать футболистом. Никто и никогда не сможет этого изменить, как бы они не старались и не пачкали репутацию Миши».
В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
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