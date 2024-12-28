Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Всю жизнь...» Мама Мудрика прокомментировала допинг-скандал сына
Англия
28 декабря 2024, 11:41 |
1268
2

«Всю жизнь...» Мама Мудрика прокомментировала допинг-скандал сына

Инна Мудрик поблагодарила всех за поддержку

28 декабря 2024, 11:41 |
1268
2
«Всю жизнь...» Мама Мудрика прокомментировала допинг-скандал сына
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Инна Мудрик, мать украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, отреагировала на допинг-скандал с участием своего сына:

«Все, кто знает Мишу, никогда не поверят в то, что сейчас происходит вокруг него. Спасибо всем за поддержку. Миша всю жизнь трудился, чтобы стать футболистом. Никто и никогда не сможет этого изменить, как бы они не старались и не пачкали репутацию Миши».

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

По теме:
Официальное заявление ФИДЕ: Карлсен нарушил правила дресс-кода
ФОТО. Игрок Брайтона пытался ударить Ярмолюка локтем по лицу
Скандал: Карлсен послал ФИДЕ. Его сняли с ЧМ за то, что пришел в джинсах
допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Большой скандал. Тренер год не возвращается в Украину и тренирует россиянку
Теннис | 27 декабря 2024, 14:29 77
Большой скандал. Тренер год не возвращается в Украину и тренирует россиянку
Большой скандал. Тренер год не возвращается в Украину и тренирует россиянку

Александр Томарев воспользовался разрешением Минспорта, чтобы покинуть Украину

Он все понял. Лунин принял важное решение о будущем в Реале
Футбол | 28 декабря 2024, 11:13 4
Он все понял. Лунин принял важное решение о будущем в Реале
Он все понял. Лунин принял важное решение о будущем в Реале

Украинский вратарь готов выслушать предложения других клубов

«Нам не платят». Известно, куда пропал Ярославский, когда началась война
Футбол | 27.12.2024, 14:36
«Нам не платят». Известно, куда пропал Ярославский, когда началась война
«Нам не платят». Известно, куда пропал Ярославский, когда началась война
Без Пушича. Леоненко назвал лучшего тренера Украины в 2024 году
Футбол | 28.12.2024, 11:25
Без Пушича. Леоненко назвал лучшего тренера Украины в 2024 году
Без Пушича. Леоненко назвал лучшего тренера Украины в 2024 году
Усик получил за реванш с Фьюри меньше, чем ожидалось. Известно, какая сумма
Бокс | 28.12.2024, 07:55
Усик получил за реванш с Фьюри меньше, чем ожидалось. Известно, какая сумма
Усик получил за реванш с Фьюри меньше, чем ожидалось. Известно, какая сумма
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
zelc006
Спецоперація мосфільму жахів...
Ответить
-1
protasov_lyopu_dadaj
связался с русней? наслаждайся миша
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Челси хочет обменять Мудрика и еще двух игроков на суперфорварда
Челси хочет обменять Мудрика и еще двух игроков на суперфорварда
27.12.2024, 08:05 13
Футбол
«Это же несправедливо». Тренер Баколе назвал счет реванша Усик – Фьюри
«Это же несправедливо». Тренер Баколе назвал счет реванша Усик – Фьюри
27.12.2024, 09:27
Бокс
Ошибка Миколенко и пенальти Холанда. Яркий матч Ман Сити и Эвертона в АПЛ
Ошибка Миколенко и пенальти Холанда. Яркий матч Ман Сити и Эвертона в АПЛ
26.12.2024, 16:27 1
Футбол
Ошибка? Юрист рассказал, как допинг мог попасть в организм Мудрика
Ошибка? Юрист рассказал, как допинг мог попасть в организм Мудрика
27.12.2024, 08:20 5
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Я пересмотрел реванш Усика и Фьюри и понял одно»
Фрэнк УОРРЕН: «Я пересмотрел реванш Усика и Фьюри и понял одно»
26.12.2024, 09:22 16
Бокс
Дюбуа без колебаний назвав победителя возможного мегафайта Фьюри – Джошуа
Дюбуа без колебаний назвав победителя возможного мегафайта Фьюри – Джошуа
27.12.2024, 13:52
Бокс
Криштиану РОНАЛДУ: «Запомните мои слова – я буду владельцем большого клуба»
Криштиану РОНАЛДУ: «Запомните мои слова – я буду владельцем большого клуба»
27.12.2024, 18:05 10
Футбол
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
26.12.2024, 08:22 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем