«Всю жизнь...» Мама Мудрика прокомментировала допинг-скандал сына

Инна Мудрик, мать украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, отреагировала на допинг-скандал с участием своего сына:

«Все, кто знает Мишу, никогда не поверят в то, что сейчас происходит вокруг него. Спасибо всем за поддержку. Миша всю жизнь трудился, чтобы стать футболистом. Никто и никогда не сможет этого изменить, как бы они не старались и не пачкали репутацию Миши».

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.