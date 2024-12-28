Известна причина срыва трансфера. Лунин был близок к переходу в топ-клуб

Прошлым летом украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин был близок к переходу в лондонский «Челси», сообщает AS.

По информации источника, 25-летний голкипер уже был почти одной ногой в клубе АПЛ, который был заинтересован в его подписании.

«Реал» был готов отпустить Андрея и обменять его на Кепу Аррисабалагу с небольшой доплатой со стороны «Челси».

Но трансфер Лунина так и не состоялся, поскольку украинец положительно оценил возможность продления контракта со «сливочными», даже несмотря на то, что не получил гарантий стабильной игровой практики.