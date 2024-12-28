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Испания
28 декабря 2024, 14:12 |
2865
1

Известна причина срыва трансфера. Лунин был близок к переходу в топ-клуб

Андрей мог стать одноклубником Михаила Мудрика

28 декабря 2024, 14:12 |
2865
1
Известна причина срыва трансфера. Лунин был близок к переходу в топ-клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Прошлым летом украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин был близок к переходу в лондонский «Челси», сообщает AS.

По информации источника, 25-летний голкипер уже был почти одной ногой в клубе АПЛ, который был заинтересован в его подписании.

«Реал» был готов отпустить Андрея и обменять его на Кепу Аррисабалагу с небольшой доплатой со стороны «Челси».

Но трансфер Лунина так и не состоялся, поскольку украинец положительно оценил возможность продления контракта со «сливочными», даже несмотря на то, что не получил гарантий стабильной игровой практики.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Челси трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 1
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Saar
Ну а шо, в Челсі можлива основа і бабло, а в Реалі бабло,  "міцна "лавка, зато трофеї. Уже ж написано, що найтитулованіший український футболіст -Лунін. Хоч і баночник,  але титулований🤣🤣🤣🤣🤣. Нах йому та карє'ра🤣🤣
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