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Чемпионат Италии
Лацио
28.12.2024 21:45 - : -
Аталанта
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Италия
28 декабря 2024, 06:45 | Обновлено 28 декабря 2024, 06:46
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Лацио – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 28 декабря в 21:45 по Киеву

28 декабря 2024, 06:45 | Обновлено 28 декабря 2024, 06:46
70
0
Лацио – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Адемола Лукман

28 декабря на «Стадио Олимпико» пройдет матч 18-го тура Серии А Италии, в котором «Лацио» встретится с «Аталантой». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Лацио

Команда после позапрошлого сезона, одного из самых успешных в истории, заметно сдала. В итоге Сарри сняли, не дожидаясь летней паузы, и в итоге получилось забраться хотя бы на 7-ю позицию. Она позволяет сейчас, уже под руководством нового наставника, Барони, играть в Лиге Европы. Причем там календарный год итальянцы закончили успешно, выиграв 5 побед в 6 матчах при осечке в виде 0:0 против Лудогорца. Продолжают орлы и борьбу за кубок, где выбили Наполи. И его же сразу после этого победили и в Серии А, подтвердив свои максимальные претензии там. Впрочем, до успеха с партенопеи столичный гранд ухитрился проиграть Парме, а после - получил 6 голов от Интера. Но потом хотя бы относительно реабилитировались, обыграв 2:1 Лечче.

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Аталанта

Клуб после пары невнятных лет смог отвоевать себе позиции среди лидеров. Причем не только вернулись в квартет лидеров Серии А, но и раздобыли полноценный, международный трофей, выиграв Лигу Европы. После летних каникул был непростой старт, связанный с рядом поражений команды, вынужденно перестраивающейся из-за травмы Скамакки и продаж, прежде всего, Компейнерса. Но в итоге бергамаски заиграли на отличном уровне, а Ретеги показывает высочайшую результативность. В Лиге чемпионов получилось набрать 11 очков - только с Реалом продолжает не получаться. Параллельно в кубке финалист прошлого розыгрыша с Чезеной устроил бенефис, остановившись только при счете 6:1 в свою пользу. Ну, а в Серии А подопечные Гасперини зимой выбились в лидеры. Сохранили статус и после приема Эмполи - там оформили непростые 3:2.

Статистика личных встреч

В обоих предыдущих сезонах клубы обменивались победами.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество гостям. Но и они, и хозяева хороши в атаке - ставим на итого забьют тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,84).

Прогноз Sport.ua
Лацио
28 декабря 2024 -
21:45
Аталанта
Тотал голов больше 2.5 1.84 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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