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Лацио
28.12.2024 21:45 – FT 1 : 1
Аталанта
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Италия
29 декабря 2024, 03:10 | Обновлено 29 декабря 2024, 03:14
23
0

Лацио – Аталанта – 1:1. В шаге от фиаско. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 18-го тура Серии А

29 декабря 2024, 03:10 | Обновлено 29 декабря 2024, 03:14
23
0
Лацио – Аталанта – 1:1. В шаге от фиаско. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 28 декабря, был сыгран матч 18-го тура Серии А между клубами «Лацио» и «Аталанта».

Футбольное противостояние прошло на столичном «Стадио Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый тайм закончился в пользу хозяев. Орлы открыли счет на 27-й минуте матча, благодаря удачным действиям Олувафисайо Деле-Баширу. Казалось, что римский клуб оформит победу, однако Аталанта спаслась на последних минутах встречи. Автором гола стал Марко Брешианини.

Серия А. 18-й тур. 28 декабря

«Лацио» – «Аталанта» – 1:1

Голы: Деле-Баширу, 27 – Брешианини, 88

Видеообзор матча:

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Брешианини (Аталанта).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Фисайо Деле-Баширу (Лацио).
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Серия A Аталанта чемпионат Италии по футболу Лацио Лацио - Аталанта Фисайо Деле-Баширу видео голов и обзор
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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