В субботу, 28 декабря, был сыгран матч 18-го тура Серии А между клубами «Лацио» и «Аталанта».

Футбольное противостояние прошло на столичном «Стадио Олимпико».

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Первый тайм закончился в пользу хозяев. Орлы открыли счет на 27-й минуте матча, благодаря удачным действиям Олувафисайо Деле-Баширу. Казалось, что римский клуб оформит победу, однако Аталанта спаслась на последних минутах встречи. Автором гола стал Марко Брешианини.

Серия А. 18-й тур. 28 декабря

«Лацио» – «Аталанта» – 1:1

Голы: Деле-Баширу, 27 – Брешианини, 88

Видеообзор матча: