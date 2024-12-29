Лацио – Аталанта – 1:1. В шаге от фиаско. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 18-го тура Серии А
В субботу, 28 декабря, был сыгран матч 18-го тура Серии А между клубами «Лацио» и «Аталанта».
Футбольное противостояние прошло на столичном «Стадио Олимпико».
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Первый тайм закончился в пользу хозяев. Орлы открыли счет на 27-й минуте матча, благодаря удачным действиям Олувафисайо Деле-Баширу. Казалось, что римский клуб оформит победу, однако Аталанта спаслась на последних минутах встречи. Автором гола стал Марко Брешианини.
Серия А. 18-й тур. 28 декабря
«Лацио» – «Аталанта» – 1:1
Голы: Деле-Баширу, 27 – Брешианини, 88
Видеообзор матча:
События матча
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