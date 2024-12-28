В битве топов Серии А лучшего не выявили. Аталанта вырвала ничью у Лацио

28 декабря состоялся матч 18-го тура Серии А между «Лацио» и «Аталантой».

Игра прошла на «Стадио Олимпико» в Риме.

За хозяев гол забил Олувафисайо Деле-Баширу. Гости ответили забитым мячом Марко Брешианини.

В турнирной таблице «Аталанта», имея в своем активе 41 очко, занимает первое место. «Лацио» имеет 35 очков и занимает четвертое место.

Серия А. 18-й тур. 28 декабря

Лацио – Аталанта – 1:1

Голы: Деле-Баширу, 27 – Брешианини, 88

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