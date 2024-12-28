Италия28 декабря 2024, 23:39 | Обновлено 28 декабря 2024, 23:41
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В битве топов Серии А лучшего не выявили. Аталанта вырвала ничью у Лацио
Матч закончился со счетом 1:1
28 декабря 2024, 23:39 | Обновлено 28 декабря 2024, 23:41
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28 декабря состоялся матч 18-го тура Серии А между «Лацио» и «Аталантой».
Игра прошла на «Стадио Олимпико» в Риме.
За хозяев гол забил Олувафисайо Деле-Баширу. Гости ответили забитым мячом Марко Брешианини.
В турнирной таблице «Аталанта», имея в своем активе 41 очко, занимает первое место. «Лацио» имеет 35 очков и занимает четвертое место.
Серия А. 18-й тур. 28 декабря
Лацио – Аталанта – 1:1
Голы: Деле-Баширу, 27 – Брешианини, 88
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