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Украина. Премьер лига
27 декабря 2024, 13:56 |
235
0

Левый Берег сыграет спарринг с лидером Первой лиги

Команда Виталия Первака планирует пригласить четырех игроков

27 декабря 2024, 13:56 |
235
0
Левый Берег сыграет спарринг с лидером Первой лиги
ФК Левый берег

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Левого Берега» 22 января 2025 года проведут контрольный матч с перволиговым «Металлистом 1925».

По имеющимся данным, подопечные Виталия Первака возобновят подготовку ко второй части чемпионата УПЛ 14 января, а 28 – отправятся на зарубежный сбор – в Турцию, где запланировано проведение 7-8 спаррингов.

Сейчас в начале января ряды киевлян пополнит нападающий Андрей Ризнык из тернопольской «Нивы». До отъезда в Турцию «Левый Берег» собирается усилиться еще четырьмя новичками.

Пока что «Левый Берег» набрал 16 очков и занимает 13 место в УПЛ.

Ранее мы сообщали, что «Левый Берег» объявил о прекращении сотрудничества с двумя футболистами.

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Левый Берег Киев Металлист 1925 инсайд товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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