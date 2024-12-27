Левый Берег сыграет спарринг с лидером Первой лиги

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Левого Берега» 22 января 2025 года проведут контрольный матч с перволиговым «Металлистом 1925».

По имеющимся данным, подопечные Виталия Первака возобновят подготовку ко второй части чемпионата УПЛ 14 января, а 28 – отправятся на зарубежный сбор – в Турцию, где запланировано проведение 7-8 спаррингов.

Сейчас в начале января ряды киевлян пополнит нападающий Андрей Ризнык из тернопольской «Нивы». До отъезда в Турцию «Левый Берег» собирается усилиться еще четырьмя новичками.

Пока что «Левый Берег» набрал 16 очков и занимает 13 место в УПЛ.

Ранее мы сообщали, что «Левый Берег» объявил о прекращении сотрудничества с двумя футболистами.