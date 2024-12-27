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Украина. Премьер лига
27 декабря 2024, 14:19 |
316
0

«Люди напуганы, шокированы». Экс-звезда УПЛ рассказал о начале войны с рф

Фарес Балули поддержал украинцев

27 декабря 2024, 14:19 |
316
0
«Люди напуганы, шокированы». Экс-звезда УПЛ рассказал о начале войны с рф
ФК Металлист. Фарес Балули

Бывший французский полузащитник «Днепра-1» и харьковского «Металлиста» Фарес Балули поделился воспоминаниями о начале полномасштабной войны на территории Украины.

Люди напуганы, в шоке: Россия напала на Украину. Все просыпаются ошеломленные. У украинцев нет новостей от своих семей. У меня жена, беременная, вернулась к Лиону. Но те, у кого там остались матери, родители, сестры, братья, жены, дети – они все в Украине!

Харьков – это всего 60 километров от российской границы! Когда они ворвались в Украину, они шли через него. Игроки видели танки на улицах, где они живут. Мой сын записался на футбол, и одна из бомб упала прямо на стадион, где он играет! Это реальная война.

Затем вы въезжаете в Украину: атмосфера пасмурная, вы видите заброшенные танки. Вы видите сцены войны, солдат на блокпосту, пикапы с большими пулеметами. И ты в реальной жизни», – сказал Балули.

В составе Металлиста Фарес провел 27 матчей, забив 13 голов во всех турнирах. За Днепр-1 француз сыграл в восьми поединках.

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Фарес Балули российско-украинская война Металлист Харьков Украинская Премьер-лига Днепр-1 чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: So Foot
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