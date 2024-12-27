«Чувствую себя украинцем». Дулуб открестился от родины из-за войны

Известный белорусский наставник Олег Дулуб признался, что чувствует себя украинцем. Специалисту очень нравятся Черкассы, где жил, работая с ЛНЗ.

«Если оценивать менталитет, то мне близки Черкассы. По прямой это 200 км до того места, где я родился. Даже атмосфера в городе похожа. К примеру, Львов – строгий. Это моя первая любовь. Люди здесь очень хорошо работают, но тяжело принимают. Но если примут, то готовы сделать для тебя все. Одесса – это Одесса. Там с ухмылкой на лице убивают. Очень легко общаться с одесситами. В этом городе меня всегда поражала свобода слова и покой.

На сколько чувствую себя украинцем? Процентов на 90. Мне легко с украинцами. Возможно, это мое внутреннее состояние. Помню, как впервые приехал во Львов в 2016 году. Включил телевизор, там показывают зону АТО. Не выключал телевизор три дня – смотрел новости», – сказал Дулуб.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

Ранее Олег Дулуб признался, почему руководство ЛНЗ уволило его с должности главного тренера команды.