Transfermarkt обновил цены на игроков Ла Лиги. Украинцы много потеряли

Известный интернет-портал Transfermarkt обновил цены на футболистов испанской Ла Лиги.

В высшем дивизионе испанского футбола выступают всего 2 украинца: Андрей Лунин и Виктор Цыганков.

Вратарь мадридского «Реала» по итогам обновления потерял 5 миллионов евро в стоимости и теперь его ценник составляет 20 миллионов евро.

Стоимость вингера каталонской «Жироны» уменьшилась еще больше - еще в июне Виктора оценивали в 30 миллионов евро, но постоянные травмы заставили аналитиков снизить ценник на него до 22 миллионов.

Андрей Лунин в сезоне 2024/25 провел 5 поединков на клубном уровне, пропустив 8 голов и дважды сыграв «на ноль». На счету Виктора Цыганкова 10 матчей, 1 забитый и 1 голевая передача в этой кампании.