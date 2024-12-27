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Испания
27 декабря 2024, 15:18 |
831
1

Transfermarkt обновил цены на игроков Ла Лиги. Украинцы много потеряли

Андрей Лунин и Виктор Цыганков не впечатлили аналитиков в последние месяцы

27 декабря 2024, 15:18 |
831
1
Transfermarkt обновил цены на игроков Ла Лиги. Украинцы много потеряли
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный интернет-портал Transfermarkt обновил цены на футболистов испанской Ла Лиги.

В высшем дивизионе испанского футбола выступают всего 2 украинца: Андрей Лунин и Виктор Цыганков.

Вратарь мадридского «Реала» по итогам обновления потерял 5 миллионов евро в стоимости и теперь его ценник составляет 20 миллионов евро.

Стоимость вингера каталонской «Жироны» уменьшилась еще больше - еще в июне Виктора оценивали в 30 миллионов евро, но постоянные травмы заставили аналитиков снизить ценник на него до 22 миллионов.

Андрей Лунин в сезоне 2024/25 провел 5 поединков на клубном уровне, пропустив 8 голов и дважды сыграв «на ноль». На счету Виктора Цыганкова 10 матчей, 1 забитый и 1 голевая передача в этой кампании.

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Transfermarkt Андрей Лунин Виктор Цыганков Реал Мадрид Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Transfermarkt
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Перець
Як то кажуть іти треба вчасно,  якщо хочеш бабла заробити
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