Сколько теперь стоят Лунин и Довбик? Обновлены цены на украинцев в Ла Лиге

Портал Transferamrkt обновил цены на украинских футболистов, выступающих в чемпионате Испании.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин подорожал аж на 9 миллионов евро и теперь его стоимость составляет 25 миллионов.

Прибавили в цене и украинские легионеры каталонской «Жироны». Хавбек Виктор Цыганков подорожал на 2 миллиона евро и теперь его стоимость составляет 30 миллионов, а нападающий Артем Довбик добавил в цене 5 миллионов и со стоимостью 35 миллионов является самым дорогим украинцем в Ла Лиге.

Нападающий «Валенсии» Роман Яремчук потерял в цене 500 тысяч и теперь стоит 3.5 млн.

Самые дорогие украинские футболисты в Ла Лиге:

Артем Довбик (Жирона) – 35 миллионов евро

Виктор Цыганков (Жирона) – 30 млн

Андрей Лунин (Реал) – 25 млн

Роман Яремчук (Валенсия) – 3.5 млн

Ранее портал Transferamrkt обновил цены на украинских футболистов, выступающих в АПЛ.