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  4. Сколько теперь стоят Лунин и Довбик? Обновлены цены на украинцев в Ла Лиге
Испания
07 июня 2024, 17:29 |
2235
1

Сколько теперь стоят Лунин и Довбик? Обновлены цены на украинцев в Ла Лиге

Три украинских футболиста испанского чемпионата выросли в цене

07 июня 2024, 17:29 |
2235
1
Сколько теперь стоят Лунин и Довбик? Обновлены цены на украинцев в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Портал Transferamrkt обновил цены на украинских футболистов, выступающих в чемпионате Испании.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин подорожал аж на 9 миллионов евро и теперь его стоимость составляет 25 миллионов.

Прибавили в цене и украинские легионеры каталонской «Жироны». Хавбек Виктор Цыганков подорожал на 2 миллиона евро и теперь его стоимость составляет 30 миллионов, а нападающий Артем Довбик добавил в цене 5 миллионов и со стоимостью 35 миллионов является самым дорогим украинцем в Ла Лиге.

Нападающий «Валенсии» Роман Яремчук потерял в цене 500 тысяч и теперь стоит 3.5 млн.

Самые дорогие украинские футболисты в Ла Лиге:

  • Артем Довбик (Жирона) – 35 миллионов евро
  • Виктор Цыганков (Жирона) – 30 млн
  • Андрей Лунин (Реал) – 25 млн
  • Роман Яремчук (Валенсия) – 3.5 млн

Ранее портал Transferamrkt обновил цены на украинских футболистов, выступающих в АПЛ.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
Вчера сборная стоила 363 млн, а сегодня 379. 
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