Сколько теперь стоят Лунин и Довбик? Обновлены цены на украинцев в Ла Лиге
Три украинских футболиста испанского чемпионата выросли в цене
Портал Transferamrkt обновил цены на украинских футболистов, выступающих в чемпионате Испании.
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин подорожал аж на 9 миллионов евро и теперь его стоимость составляет 25 миллионов.
Прибавили в цене и украинские легионеры каталонской «Жироны». Хавбек Виктор Цыганков подорожал на 2 миллиона евро и теперь его стоимость составляет 30 миллионов, а нападающий Артем Довбик добавил в цене 5 миллионов и со стоимостью 35 миллионов является самым дорогим украинцем в Ла Лиге.
Нападающий «Валенсии» Роман Яремчук потерял в цене 500 тысяч и теперь стоит 3.5 млн.
Самые дорогие украинские футболисты в Ла Лиге:
- Артем Довбик (Жирона) – 35 миллионов евро
- Виктор Цыганков (Жирона) – 30 млн
- Андрей Лунин (Реал) – 25 млн
- Роман Яремчук (Валенсия) – 3.5 млн
Ранее портал Transferamrkt обновил цены на украинских футболистов, выступающих в АПЛ.
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