«Очень тяжело». Лидер нынешней Барселоны сказал все, что думает о Месси

Лидер «Барселоны» Ламин Ямал высказал свое мнение о легендарном игроке «сине-гранатовых» Лионеле Месси. Испанец восхищается карьерой звездного аргентинца.

«Что меня больше всего увлекает в стиле игры Месси, то это легкость, с которой он все делает. Он может обыграть четырех игроков в финале. Сколько бы ни было хороших игроков, я не думаю, что кто-то может с ним сравниться. Есть только один Месси. Я уверен, что он хочет выиграть еще больше турниров и еще один чемпионат мира.

Очень трудно не расслабиться, когда выигрываешь титул, но он никогда этого не делал. Он выиграл все, у него были титулы Лиги чемпионов, «Золотые мячи»… Но он не останавливался, пока не выиграл чемпионат мира. Он всегда хочет большего», – сказал Ямал.

В настоящее время Лионель Месси выступает за «Интер Майами», а Ламин Ямал играет за каталонскую «Барселону».