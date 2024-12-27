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Испания
27 декабря 2024, 12:16 | Обновлено 27 декабря 2024, 12:32
714
0

«Очень тяжело». Лидер нынешней Барселоны сказал все, что думает о Месси

Ламин Ямал восхищается звездным аргентинцем

27 декабря 2024, 12:16 | Обновлено 27 декабря 2024, 12:32
714
0
«Очень тяжело». Лидер нынешней Барселоны сказал все, что думает о Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Лидер «Барселоны» Ламин Ямал высказал свое мнение о легендарном игроке «сине-гранатовых» Лионеле Месси. Испанец восхищается карьерой звездного аргентинца.

«Что меня больше всего увлекает в стиле игры Месси, то это легкость, с которой он все делает. Он может обыграть четырех игроков в финале. Сколько бы ни было хороших игроков, я не думаю, что кто-то может с ним сравниться. Есть только один Месси. Я уверен, что он хочет выиграть еще больше турниров и еще один чемпионат мира.

Очень трудно не расслабиться, когда выигрываешь титул, но он никогда этого не делал. Он выиграл все, у него были титулы Лиги чемпионов, «Золотые мячи»… Но он не останавливался, пока не выиграл чемпионат мира. Он всегда хочет большего», – сказал Ямал.

В настоящее время Лионель Месси выступает за «Интер Майами», а Ламин Ямал играет за каталонскую «Барселону».

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Ламин Ямал Лионель Месси Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Major League Soccer (MLS) Интер Майами
Олег Вахоцкий Источник: Mundo Deportivo
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