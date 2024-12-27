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Англия
27 декабря 2024, 13:25 | Обновлено 27 декабря 2024, 13:47
1987
1

Красников отреагировал на обвинения в причастности к допингу Мудрика

Известный функционер жестко прошелся по конспирологической теории журналиста

27 декабря 2024, 13:25 | Обновлено 27 декабря 2024, 13:47
1987
1
Красников отреагировал на обвинения в причастности к допингу Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Известный футбольный функционер Евгений Красников отреагировал на обвинения в причастности к допинг-скандалу украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:

«Там кто-то позвонил Спиваковскому и выдвинул эту абсурдную версию. У меня только один вопрос! Почему Спиваковский назвал мою фамилию, но не называет фамилию человека, который ему это сказал? Пусть назовет фамилию этого человека! А так - это обычный вброс».

Напомним, в эфире одной популярной YouTube-программы ведущий Михаил Спиваковский выдвинул конспирологическую теорию, что якобы Евгений Красников подставил Михаила Мудрика с допингом, таким образом отомстив за смену агента.

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допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Евгений Красников
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Burevestnik
Співак не заспіває хто йому заплатив за спів про Краснікова,
але якщо яйця Співка закласти між дверима і одвірками,
то Співак сам заплатить щоб запівати 
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