Красников отреагировал на обвинения в причастности к допингу Мудрика

Известный футбольный функционер Евгений Красников отреагировал на обвинения в причастности к допинг-скандалу украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:

«Там кто-то позвонил Спиваковскому и выдвинул эту абсурдную версию. У меня только один вопрос! Почему Спиваковский назвал мою фамилию, но не называет фамилию человека, который ему это сказал? Пусть назовет фамилию этого человека! А так - это обычный вброс».

Напомним, в эфире одной популярной YouTube-программы ведущий Михаил Спиваковский выдвинул конспирологическую теорию, что якобы Евгений Красников подставил Михаила Мудрика с допингом, таким образом отомстив за смену агента.