ФОТО. Фанаты ЛНЗ выбрали лучшего игрока команды. Клуб хочет его продать
Мухаррем Яшари получил признание болельщиков
Болельщики черкасского ЛНЗ определили лучшего игрока «фиолетовых» в первой части нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги.
По информации клубной пресс-службы, лучшим футболистом стал полузащитник Мухаррем Яшари, набравший 47,4% голосов болельщиков и занявший первое место.
Второе место в опросе занял вратарь Евгений Кучеренко, получивший 9,2% голосов. Третьим стал хавбек Владислав Наумец с результатом 7,2%.
В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает 10 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 19 турнирных пунктов после 17 сыгранных матчей.
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