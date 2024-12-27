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  4. ФОТО. Фанаты ЛНЗ выбрали лучшего игрока команды. Клуб хочет его продать
Украина. Премьер лига
27 декабря 2024, 13:21 |
464
0

ФОТО. Фанаты ЛНЗ выбрали лучшего игрока команды. Клуб хочет его продать

Мухаррем Яшари получил признание болельщиков

27 декабря 2024, 13:21 |
464
0
ФОТО. Фанаты ЛНЗ выбрали лучшего игрока команды. Клуб хочет его продать
ЛНЗ. Мухаррем Яшари

Болельщики черкасского ЛНЗ определили лучшего игрока «фиолетовых» в первой части нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги.

По информации клубной пресс-службы, лучшим футболистом стал полузащитник Мухаррем Яшари, набравший 47,4% голосов болельщиков и занявший первое место.

Второе место в опросе занял вратарь Евгений Кучеренко, получивший 9,2% голосов. Третьим стал хавбек Владислав Наумец с результатом 7,2%.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает 10 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 19 турнирных пунктов после 17 сыгранных матчей.

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Мухаррем Яшари ЛНЗ Черкассы Владислав Наумец Евгений Кучеренко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу фото
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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