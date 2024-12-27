ФОТО. Фанаты ЛНЗ выбрали лучшего игрока команды. Клуб хочет его продать

Болельщики черкасского ЛНЗ определили лучшего игрока «фиолетовых» в первой части нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги.

По информации клубной пресс-службы, лучшим футболистом стал полузащитник Мухаррем Яшари, набравший 47,4% голосов болельщиков и занявший первое место.

Второе место в опросе занял вратарь Евгений Кучеренко, получивший 9,2% голосов. Третьим стал хавбек Владислав Наумец с результатом 7,2%.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает 10 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 19 турнирных пунктов после 17 сыгранных матчей.