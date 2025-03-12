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  4. «Хочу больше играть». Бомбардир Кривбасса пояснил неожиданный уход из клуба
Украина. Премьер лига
12 марта 2025, 19:11 |
656
1

«Хочу больше играть». Бомбардир Кривбасса пояснил неожиданный уход из клуба

Олег Кожушко заявил, что хочет иметь больше игровой практики

12 марта 2025, 19:11 |
656
1
«Хочу больше играть». Бомбардир Кривбасса пояснил неожиданный уход из клуба
ФК Кривбасс. Олег Кожушко

Украинский нападающий Олег Кожушко неожиданно покинул расположение криворожского «Кривбасса», прекратив сотрудничество с согласия сторон. Нападающий объяснил, почему принял такое решение.

– Олег, вы сегодня разорвали контракт с Кривбассом. Расскажите, чье это было решение?

– Это наше общее решение, мое и клуба. Я попросил разорвать контракт и Кривбасс пошел мне навстречу.

– Почему вы попросили об этом?

– Я просто хочу больше играть.

– В прошлом сезоне вы стали лучшим бомбардиром Кривбасса, а в этом году в основном выходили на замену и голевые показатели существенно упали. В чем причина?

– Это футбол. Сегодня играет один, а завтра – другой. Это не ко мне вопрос. Просто так вышло.

Присоединился к команде Олег летом 2023 года из «Александрии». За этот период в «Кривбассе» нападающему удалось отыграть 44 поединка, в которых он оформил десять голов и отдал четыре ассиста.

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Олег Кожушко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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alex belogubko
ОДЕССА ждёт там будешь основным игроком --ЧО будет новый хозяин и тренер 
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