«Хочу больше играть». Бомбардир Кривбасса пояснил неожиданный уход из клуба
Олег Кожушко заявил, что хочет иметь больше игровой практики
Украинский нападающий Олег Кожушко неожиданно покинул расположение криворожского «Кривбасса», прекратив сотрудничество с согласия сторон. Нападающий объяснил, почему принял такое решение.
– Олег, вы сегодня разорвали контракт с Кривбассом. Расскажите, чье это было решение?
– Это наше общее решение, мое и клуба. Я попросил разорвать контракт и Кривбасс пошел мне навстречу.
– Почему вы попросили об этом?
– Я просто хочу больше играть.
– В прошлом сезоне вы стали лучшим бомбардиром Кривбасса, а в этом году в основном выходили на замену и голевые показатели существенно упали. В чем причина?
– Это футбол. Сегодня играет один, а завтра – другой. Это не ко мне вопрос. Просто так вышло.
Присоединился к команде Олег летом 2023 года из «Александрии». За этот период в «Кривбассе» нападающему удалось отыграть 44 поединка, в которых он оформил десять голов и отдал четыре ассиста.
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