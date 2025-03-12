«Хочу больше играть». Бомбардир Кривбасса пояснил неожиданный уход из клуба

Украинский нападающий Олег Кожушко неожиданно покинул расположение криворожского «Кривбасса», прекратив сотрудничество с согласия сторон. Нападающий объяснил, почему принял такое решение.

– Олег, вы сегодня разорвали контракт с Кривбассом. Расскажите, чье это было решение?

– Это наше общее решение, мое и клуба. Я попросил разорвать контракт и Кривбасс пошел мне навстречу.

– Почему вы попросили об этом?

– Я просто хочу больше играть.

– В прошлом сезоне вы стали лучшим бомбардиром Кривбасса, а в этом году в основном выходили на замену и голевые показатели существенно упали. В чем причина?

– Это футбол. Сегодня играет один, а завтра – другой. Это не ко мне вопрос. Просто так вышло.

Присоединился к команде Олег летом 2023 года из «Александрии». За этот период в «Кривбассе» нападающему удалось отыграть 44 поединка, в которых он оформил десять голов и отдал четыре ассиста.