Лионель МЕССИ – арбитру: «Ты – с*кин сын»

В ночь на 29 сентября состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Интер Майами и Шарлотт.

Поединок прошел на стадионе в Форт Лодердейле. Игра завершилась со счетом 1:1.

На последних минутах встречи Луис Суарес мог вырвать победу, но не сумел реализовать момент, а голкипер соперников ударил уругвайца по ногам.

Лионель Месси, который забил единственный гол цапель в этом матче, захотел получить за этот эпизод пенальти.

После завершения поединка Лео подошел к главному судье и сказал: «Ты ужасный, ты такой ужасный. Ты с*кин сын». Арбитр наградил легенду желтой карточкой.

🇦🇷 Lionel Messi to the referee after refusing to give him penalty:



"You son of a b*that, you bad man"pic.twitter.com/cpUXY0NnZa