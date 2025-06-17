Нико Уильямс рассказал друзьям из Барселоны, куда он перейдет

Испанский вингер «Атлетика» Нико Вильямс активно продвигает идею своего трансфера в «Барселону». Он восхищен возможностью перейти на «Камп Ноу».

Во время выступления за сборную Испании и уже после этого Вильямс неоднократно давал понять своим друзьям из каталонского клуба – Ламину Ямалю, Педри, Фермину Лопесу и Пау Кубарси – что хочет играть в «Барселоне». Его неофициальное, но искреннее послание было простым: «Бро, забери меня».

В Барселоне состоялась встреча спортивного директора «Барсы» Деку с агентом игрока Феликсом Тайнтой, на которой стороны оценили возможность возобновления переговоров, остановившихся еще прошлым летом. Нико Вильямс и его окружение ждут зеленого света от клуба.

В день этой встречи Ламин Ямал опубликовал в соцсетях фото, где он обнимает Нико после гола за сборную – без текста, но с очевидным подтекстом. Их футбольный и личный контакт свидетельствуют о желании Нико присоединиться к команде из Каталонии.

Контракт 22-летнего Вильямса с «Атлетиком» действует до июня 2027 года, а клаусула составляет 62 миллиона евро. У него есть предложения от «Арсенала» и «Баварии», которые готовы заплатить всю сумму, но сам игрок хочет остаться в Испании и рассчитывает на трансфер в «Барселону».

Главный тренер каталонцев Ханси Флик уже лично поговорил с Нико Вильямсом по телефону. Короткий разговор касался будущей роли Нико и видения игры.

«Атлетик» пока не готов вести переговоры, и возможен только полный выкуп клаусулы. В то же время клуб предлагает игроку новый контракт с повышенной зарплатой. Но сам Нико Вильямс готов к следующему шагу в карьере. Он хочет, чтобы этим клубом стала «Барселона».