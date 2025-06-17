Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нико Уильямс рассказал друзьям из Барселоны, куда он перейдет
Испания
17 июня 2025, 04:34 | Обновлено 17 июня 2025, 05:03
325
0

Нико Уильямс рассказал друзьям из Барселоны, куда он перейдет

Испанский вингер покинет Атлетик Бильбао ради каталонского клуба

17 июня 2025, 04:34 | Обновлено 17 июня 2025, 05:03
325
0
Нико Уильямс рассказал друзьям из Барселоны, куда он перейдет
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Испанский вингер «Атлетика» Нико Вильямс активно продвигает идею своего трансфера в «Барселону». Он восхищен возможностью перейти на «Камп Ноу».

Во время выступления за сборную Испании и уже после этого Вильямс неоднократно давал понять своим друзьям из каталонского клуба – Ламину Ямалю, Педри, Фермину Лопесу и Пау Кубарси – что хочет играть в «Барселоне». Его неофициальное, но искреннее послание было простым: «Бро, забери меня».

В Барселоне состоялась встреча спортивного директора «Барсы» Деку с агентом игрока Феликсом Тайнтой, на которой стороны оценили возможность возобновления переговоров, остановившихся еще прошлым летом. Нико Вильямс и его окружение ждут зеленого света от клуба.

В день этой встречи Ламин Ямал опубликовал в соцсетях фото, где он обнимает Нико после гола за сборную – без текста, но с очевидным подтекстом. Их футбольный и личный контакт свидетельствуют о желании Нико присоединиться к команде из Каталонии.

Контракт 22-летнего Вильямса с «Атлетиком» действует до июня 2027 года, а клаусула составляет 62 миллиона евро. У него есть предложения от «Арсенала» и «Баварии», которые готовы заплатить всю сумму, но сам игрок хочет остаться в Испании и рассчитывает на трансфер в «Барселону».

Главный тренер каталонцев Ханси Флик уже лично поговорил с Нико Вильямсом по телефону. Короткий разговор касался будущей роли Нико и видения игры.

«Атлетик» пока не готов вести переговоры, и возможен только полный выкуп клаусулы. В то же время клуб предлагает игроку новый контракт с повышенной зарплатой. Но сам Нико Вильямс готов к следующему шагу в карьере. Он хочет, чтобы этим клубом стала «Барселона».

По теме:
Источник: экс-игрок Днепра-1 может вскоре вернуться в УПЛ
У Миколенко будет подмога. Эвертон подпишет опытного защитника
Итальянский гранд заинтересован в трансфере Довбика. Есть ответ от Ромы
Барселона трансферы Жоан Лапорта Атлетик Бильбао трансферы Ла Лиги Нико Уильямс Деку Ламин Ямаль Педри Фермин Лопес Пау Кубарси
Николай Степанов Источник: Sport.es
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Переговоры идут. Реал получил 2 предложения по 130 миллионов за звезду
Футбол | 16 июня 2025, 15:02 1
Переговоры идут. Реал получил 2 предложения по 130 миллионов за звезду
Переговоры идут. Реал получил 2 предложения по 130 миллионов за звезду

Родриго привлекает внимание «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля»

Арсенал установил ценник на Зинченко. На него сразу появился покупатель
Футбол | 16 июня 2025, 22:27 4
Арсенал установил ценник на Зинченко. На него сразу появился покупатель
Арсенал установил ценник на Зинченко. На него сразу появился покупатель

Александр может переехать в «Милан»

Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб
Футбол | 16.06.2025, 08:24
Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб
Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб
Сколько у Трубина? Известны оценки игроков в матче Бока Хуниорс – Бенфика
Футбол | 17.06.2025, 03:55
Сколько у Трубина? Известны оценки игроков в матче Бока Хуниорс – Бенфика
Сколько у Трубина? Известны оценки игроков в матче Бока Хуниорс – Бенфика
Энрике обратился к боссам ПСЖ по поводу ситуации с Забарным. Что случилось?
Футбол | 16.06.2025, 07:47
Энрике обратился к боссам ПСЖ по поводу ситуации с Забарным. Что случилось?
Энрике обратился к боссам ПСЖ по поводу ситуации с Забарным. Что случилось?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
16.06.2025, 06:23 12
Футбол
Магучих и Олислагерс устроили яркое шоу на Диамантовой лиге в Стокгольме
Магучих и Олислагерс устроили яркое шоу на Диамантовой лиге в Стокгольме
15.06.2025, 19:41 6
Другие виды
Украинский клуб сохранил весь состав и намерен пробиться в Премьер-лигу
Украинский клуб сохранил весь состав и намерен пробиться в Премьер-лигу
15.06.2025, 16:38 3
Футбол
МЕЙВЕЗЕР – о звезде бокса: «Этот ублюдок – легкая добыча, он ничтожество»
МЕЙВЕЗЕР – о звезде бокса: «Этот ублюдок – легкая добыча, он ничтожество»
16.06.2025, 06:21 1
Бокс
Бывший футболист Реала и киевского Динамо возглавил клуб в Европе
Бывший футболист Реала и киевского Динамо возглавил клуб в Европе
15.06.2025, 17:45 2
Футбол
Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию
Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию
15.06.2025, 20:56 113
Футбол
Николай ПАВЛОВ: «Григорчук? Не ставьте его наставником команды»
Николай ПАВЛОВ: «Григорчук? Не ставьте его наставником команды»
15.06.2025, 10:23 14
Футбол
Унаи МЕЛЬГОСА: «После удаления я спросил у Бражко: что случилось?»
Унаи МЕЛЬГОСА: «После удаления я спросил у Бражко: что случилось?»
15.06.2025, 22:23 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем