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Испания
16 июня 2025, 20:23 | Обновлено 16 июня 2025, 20:30
222
0

Головоломка Лапорты: как зарегистрировать Нико Уильямса, не нарушив правила

Барселона в борьбе за подписание хавбека опережает Баварию, Арсенал, Челси

16 июня 2025, 20:23 | Обновлено 16 июня 2025, 20:30
222
0
Головоломка Лапорты: как зарегистрировать Нико Уильямса, не нарушив правила
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Испанская «Барселона» имеет наилучшие шансы на подписание хавбека «Атлетика» Нико Вильямса.

Каталонцы опережают в гонке за вингером «Баварию», «Арсенал» и «Челси», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

В течение последних 24 часов состоялись важные новые переговоры. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта уже оценивает реалистичность трансфера и возможность зарегистрировать игрока в соответствии с финансовыми правилами.

Главный тренер каталонской команды Ханси Флик твердо намерен подписать Вильямса, и если клуб получит зеленый свет, переход будет реализован.

Немецкая «Бавария» проинформирована о ситуации и ожидает, сможет ли «Барселона» финализировать трансфер.

В прошлом сезоне Нико Вильямс сыграл за «Атлетик» Бильбао 45 матчей и забил 11 голов.

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Николай Степанов Источник: Флориан Плеттенберг
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