Головоломка Лапорты: как зарегистрировать Нико Уильямса, не нарушив правила
Барселона в борьбе за подписание хавбека опережает Баварию, Арсенал, Челси
Испанская «Барселона» имеет наилучшие шансы на подписание хавбека «Атлетика» Нико Вильямса.
Каталонцы опережают в гонке за вингером «Баварию», «Арсенал» и «Челси», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
В течение последних 24 часов состоялись важные новые переговоры. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта уже оценивает реалистичность трансфера и возможность зарегистрировать игрока в соответствии с финансовыми правилами.
Главный тренер каталонской команды Ханси Флик твердо намерен подписать Вильямса, и если клуб получит зеленый свет, переход будет реализован.
Немецкая «Бавария» проинформирована о ситуации и ожидает, сможет ли «Барселона» финализировать трансфер.
В прошлом сезоне Нико Вильямс сыграл за «Атлетик» Бильбао 45 матчей и забил 11 голов.
🚨🔵🔴 BREAKING | FC Barcelona currently have the best chances in the race for Nico #Williams – ahead of FC Bayern, Arsenal, and Chelsea. Important new negotiations have taken place over the past 24 hours!— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 16, 2025
Joan Laporta is now assessing whether a transfer is feasible and if… pic.twitter.com/LRLcr0iWon
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