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Испания
14 июня 2025, 02:59 | Обновлено 14 июня 2025, 03:17
211
0

Этот топ-футболист перейдет в Барселону? Ямаль выложил с ним фото

Нико Уильямс может оказаться в составе каталонского клуба

14 июня 2025, 02:59 | Обновлено 14 июня 2025, 03:17
211
0
Этот топ-футболист перейдет в Барселону? Ямаль выложил с ним фото
Instagram. Ламин Ямаль и Нико Уильямс

Молодой талант «Барселоны» Ламин Ямаль взбудоражил трансферные слухи вокруг каталонского клуба публикацией в сторис Instagram.

17-летний вингер сборной Испании выложил сторис с Нико Уильямсом. На фото футболисты обнимаются после забитого гола на Евро-2024. Подписи не было, но время публикации говорит само за себя – всего за несколько часов до этого испанские издания сообщили о встрече спортивного директора «Барселоны» Деку с агентом игрока «Атлетика» Феликсом Тайнтой.

Многие болельщики восприняли пост как намек от Ямаля: звезда «Барсы» и партнер Нико по сборной как будто приглашает товарища присоединиться к нему на клубном уровне. Ранее Ямаль не скрывал, что хотел бы видеть Уильямса в «блаугране».

Переход Нико, который был близок к завершению еще прошлым летом, снова стал актуальным. «Атлетик» пытается удержать своего лидера, предлагая улучшенные условия контракта, но конкуренция со стороны «Барселоны», а также «Баварии» и «Арсенала» может все изменить. По информации испанских СМИ, оба европейских гранда готовы активировать клаусулу в €62 млн. Сам же игрок, по слухам, хотел бы остаться в Ла Лиге.

Несмотря на то что главной трансферной целью каталонцев остается Луис Диас из «Ливерпуля» (оцененный более чем в €80 млн), именно Нико Уильямс выглядит более реалистичным вариантом. Еще одним кандидатом является Маркус Рэшфорд из «Манчестер Юнайтед», переговоры по нему находятся на ранней стадии.

Единственным серьезным препятствием для «Барселоны» остается регистрация новых игроков в связи с финансовым фэйр-плей. Именно по этой причине переход Уильямса не состоялся в прошлом году. Однако настойчивость Деку, поддержка со стороны таких игроков, как Ямаль, и желание самого Нико остаться в Испании могут стать решающими. Возможно, это было всего лишь фото, но Ямаль отправил довольно прозрачное послание.

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Барселона трансферы Атлетик Бильбао трансферы Ла Лиги Нико Уильямс Ламин Ямаль Деку
Николай Степанов Источник: beIN Sports
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