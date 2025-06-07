Барселона настаивает на подписании топ-игрока. Он – ключ к победе в ЛЧ

Каталонская «Барселона» интересуется испанским вингером «Атлетик Бильбао» Нико Уильямсом, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, президент «сине-гранатовых» колеблется насчет подписания 22-летнего футболиста, но люди внутри клуба склоняют его к тому, что трансфер этого игрока является необходимостью.

Среди боссов каталонского клуба существует мнение, что именно связка Нико Уильямса и Ламина Ямаля является ключом к победе команды в Лиге чемпионов.

В сезоне 2024/25 Нико Уильямс провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 11 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Микель Артета хочет перехватить Нико Уильямса в «Арсенал».