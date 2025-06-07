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Испания
07 июня 2025, 17:59 | Обновлено 07 июня 2025, 18:00
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0

Барселона настаивает на подписании топ-игрока. Он – ключ к победе в ЛЧ

Жоана Лапорту склоняют к тому, чтобы купить Нико Уильямса

07 июня 2025, 17:59 | Обновлено 07 июня 2025, 18:00
729
0
Барселона настаивает на подписании топ-игрока. Он – ключ к победе в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Каталонская «Барселона» интересуется испанским вингером «Атлетик Бильбао» Нико Уильямсом, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, президент «сине-гранатовых» колеблется насчет подписания 22-летнего футболиста, но люди внутри клуба склоняют его к тому, что трансфер этого игрока является необходимостью.

Среди боссов каталонского клуба существует мнение, что именно связка Нико Уильямса и Ламина Ямаля является ключом к победе команды в Лиге чемпионов.

В сезоне 2024/25 Нико Уильямс провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 11 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Микель Артета хочет перехватить Нико Уильямса в «Арсенал».

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Жоан Лапорта Нико Уильямс Барселона трансферы трансферы Ла Лиги Атлетик Бильбао
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
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