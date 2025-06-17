Статистические итоги. Шахтер забил 69 мячей за сезон. Кто на 2-м месте?
Динамо провело 61 гол в ворота соперников, Александрия отличилась 46 раз
Донецкий «Шахтер» стал самой результативной командой сезона УПЛ 2024/25.
Клуб из Донецка завершил чемпионат с 69 забитыми мячами (в среднем 2,30 гола за матч).
Больше всего «горняки» отличились в первой части сезона (42 гола осенью, 27 весной), а также больше всего забили на своем поле (41 мяч).
На втором месте по результативности – «Динамо» с 61 голом (в среднем – 2,03).
Третью позицию заняла «Александрия», которая отличилась 46 раз и установила клубный рекорд по средней результативности – 1,53 гола за игру.
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|30
|20
|10
|0
|61 - 19
|70
|2
|Александрия
|30
|20
|7
|3
|46 - 22
|67
|3
|Шахтер Донецк
|30
|18
|8
|4
|69 - 26
|62
|4
|Полесье
|30
|12
|12
|6
|38 - 28
|48
|5
|Кривбасс
|30
|13
|8
|9
|34 - 26
|47
|6
|Карпаты Львов
|30
|13
|7
|10
|42 - 36
|46
|7
|Заря
|30
|12
|4
|14
|34 - 39
|40
|8
|Рух Львов
|30
|9
|11
|10
|30 - 27
|38
|9
|Верес
|30
|9
|9
|12
|33 - 44
|36
|10
|Колос Ковалевка
|30
|8
|12
|10
|27 - 25
|36
|11
|Оболонь
|30
|8
|8
|14
|19 - 43
|32
|12
|ЛНЗ Черкассы
|30
|7
|10
|13
|25 - 37
|31
|13
|Ворскла
|30
|6
|9
|15
|24 - 38
|27
|14
|Левый берег
|30
|7
|5
|18
|18 - 39
|26
|15
|Ингулец
|30
|5
|9
|16
|21 - 47
|24
|16
|Черноморец
|30
|6
|5
|19
|20 - 45
|23
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