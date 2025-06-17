Статистические итоги. Шахтер забил 69 мячей за сезон. Кто на 2-м месте?

Донецкий «Шахтер» стал самой результативной командой сезона УПЛ 2024/25.

Клуб из Донецка завершил чемпионат с 69 забитыми мячами (в среднем 2,30 гола за матч).

Больше всего «горняки» отличились в первой части сезона (42 гола осенью, 27 весной), а также больше всего забили на своем поле (41 мяч).

На втором месте по результативности – «Динамо» с 61 голом (в среднем – 2,03).

Третью позицию заняла «Александрия», которая отличилась 46 раз и установила клубный рекорд по средней результативности – 1,53 гола за игру.

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