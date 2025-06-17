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Украина. Премьер лига
17 июня 2025, 04:41 | Обновлено 17 июня 2025, 05:14
76
0

Статистические итоги. Шахтер забил 69 мячей за сезон. Кто на 2-м месте?

Динамо провело 61 гол в ворота соперников, Александрия отличилась 46 раз

17 июня 2025, 04:41 | Обновлено 17 июня 2025, 05:14
76
0
Статистические итоги. Шахтер забил 69 мячей за сезон. Кто на 2-м месте?
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» стал самой результативной командой сезона УПЛ 2024/25.

Клуб из Донецка завершил чемпионат с 69 забитыми мячами (в среднем 2,30 гола за матч).

Больше всего «горняки» отличились в первой части сезона (42 гола осенью, 27 весной), а также больше всего забили на своем поле (41 мяч).

На втором месте по результативности – «Динамо» с 61 голом (в среднем – 2,03).

Третью позицию заняла «Александрия», которая отличилась 46 раз и установила клубный рекорд по средней результативности – 1,53 гола за игру.

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 30 20 10 0 61 - 19 70
2 Александрия 30 20 7 3 46 - 22 67
3 Шахтер Донецк 30 18 8 4 69 - 26 62
4 Полесье 30 12 12 6 38 - 28 48
5 Кривбасс 30 13 8 9 34 - 26 47
6 Карпаты Львов 30 13 7 10 42 - 36 46
7 Заря 30 12 4 14 34 - 39 40
8 Рух Львов 30 9 11 10 30 - 27 38
9 Верес 30 9 9 12 33 - 44 36
10 Колос Ковалевка 30 8 12 10 27 - 25 36
11 Оболонь 30 8 8 14 19 - 43 32
12 ЛНЗ Черкассы 30 7 10 13 25 - 37 31
13 Ворскла 30 6 9 15 24 - 38 27
14 Левый берег 30 7 5 18 18 - 39 26
15 Ингулец 30 5 9 16 21 - 47 24
16 Черноморец 30 6 5 19 20 - 45 23
Полная таблица

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк статистика Украинская Премьер-лига итоги сезона УПЛ Динамо Киев Александрия
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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