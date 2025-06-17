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Украина. Первая лига
17 июня 2025, 05:43 |
64
0

Черноморец вышел из отпуска

Сбор будет проходить в Одессе

17 июня 2025, 05:43 |
64
0
Черноморец вышел из отпуска
instagram.com/fcchornomorets

В первый день этой недели завершился отпуск у одесского «Черноморца».

Как стало известно Sport.ua, в послеобеденное время понедельника футболисты, тренеры и персонал команды «моряков» собрались на клубной базе в Совиньоне, где провели первую в межсезонье тренировку. В ней участвовало небольшое количество футболистов. Остальные члены команды будут присоединяться один за другим в течение ближайших дней.

По словам главного тренера «Черноморца» Александра Кучера, это касается игроков, которые восстанавливались после травм, легионеров и приглашенных в команду новичков.

В планах одесситов - проведение серии контрольных матчей. Не исключено, что первую игровую практику в летний период футболисты получат в клубном межсобойчике или с одной из местных команд.

Ранее стал известен состав Первой лиги чемпионата Украины в сезоне 2025/26.

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Источник: полузащитник Руха покинет клуб, несмотря на контракт до 2026 года
инсайд чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса учебно-тренировочные сборы Александр Кучер
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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