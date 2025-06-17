Черноморец вышел из отпуска

В первый день этой недели завершился отпуск у одесского «Черноморца».

Как стало известно Sport.ua, в послеобеденное время понедельника футболисты, тренеры и персонал команды «моряков» собрались на клубной базе в Совиньоне, где провели первую в межсезонье тренировку. В ней участвовало небольшое количество футболистов. Остальные члены команды будут присоединяться один за другим в течение ближайших дней.

По словам главного тренера «Черноморца» Александра Кучера, это касается игроков, которые восстанавливались после травм, легионеров и приглашенных в команду новичков.

В планах одесситов - проведение серии контрольных матчей. Не исключено, что первую игровую практику в летний период футболисты получат в клубном межсобойчике или с одной из местных команд.

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