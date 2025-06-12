Стал известен состав Первой лиги чемпионата Украины в сезоне 2025/26
В новом сезоне в Первой лиге Украины будут играть 16 команд
Стал известен состав участников Первой лиги чемпионата Украины в сезоне 2025/26.
В новом сезоне в Первой лиге Украины сыграют 16 команд. Состав участников заметно изменился в результате повышений и понижений в классе.
Последним участником Первой лиги 2025/26 стал Чернигов, который выиграл переходные матчи у Металлурга из Запорожья (3:0, 2:0).
К Первой лиге присоединились 4 команды, вылетевшие из УПЛ:
- Черноморец Одесса – занял последнее, 16-е место в УПЛ и возвращается в Первую лигу спустя четыре года.
- Ингулец Петрово – 15-е место в УПЛ, возвращается после одного сезона в высшем дивизионе.
- Левый Берег Киев – уступил Металлисту 1925 в плей-офф за сохранение места в УПЛ, возвращается после сезона перерыва.
- Ворскла Полтава – проиграла в плей-офф клубу Кудривка и впервые за 29 лет возвращается в Первую лигу.
В Первую лигу вышли 2 команды из Второй лиги:
- Пробой Городенка – дебютант турнира, занявший первое место во Второй лиге.
- Чернигов – возвращается в Первую лигу после годичного перерыва, завершив сезон на 3-м месте во Второй лиге.
В Премьер-лигу повысились 4 команды:
- Металлист 1925 Харьков – вернулся в элиту после года в Первой лиге.
- Эпицентр Каменец-Подольский – дебютирует в УПЛ после трех сезонов во втором по силе дивизионе.
- СК Полтава – также впервые сыграет в УПЛ, проведя три сезона в Первой лиге.
- Кудровка – поднялась в УПЛ после всего лишь одного сезона в Первой лиге.
Также Первую лигу покинули:
- Кремень Кременчуг – вылетел во Вторую лигу после шести сезонов в Первой.
- Диназ Вышгород – понижен в классе после трех сезонов в Первой лиге.
Состав участников Первой лиги 2025/26
- Вылетели из УПЛ: Ворскла Полтава, Левый Берег Киев, Ингулец Петрово, Черноморец Одесса
- Остались в Первой лиге: Агробизнес Волочиск, Металлист Харьков, Буковина Черновцы, ЮКСА Тарасовка, Виктория Сумы, Прикарпатье Ивано-Франковск, Нива Тернополь, Минай, Феникс-Мариуполь, Подолье Хмельницкий
- Повысились из Второй лиги: Пробий Городенка, Чернигов
Первая лига 2025/26
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