Стал известен состав Первой лиги чемпионата Украины в сезоне 2025/26

Стал известен состав участников Первой лиги чемпионата Украины в сезоне 2025/26.

В новом сезоне в Первой лиге Украины сыграют 16 команд. Состав участников заметно изменился в результате повышений и понижений в классе.

Последним участником Первой лиги 2025/26 стал Чернигов, который выиграл переходные матчи у Металлурга из Запорожья (3:0, 2:0).

К Первой лиге присоединились 4 команды, вылетевшие из УПЛ:

Черноморец Одесса – занял последнее, 16-е место в УПЛ и возвращается в Первую лигу спустя четыре года.

Ингулец Петрово – 15-е место в УПЛ, возвращается после одного сезона в высшем дивизионе.

Левый Берег Киев – уступил Металлисту 1925 в плей-офф за сохранение места в УПЛ, возвращается после сезона перерыва.

Ворскла Полтава – проиграла в плей-офф клубу Кудривка и впервые за 29 лет возвращается в Первую лигу.

В Первую лигу вышли 2 команды из Второй лиги:

Пробой Городенка – дебютант турнира, занявший первое место во Второй лиге.

Чернигов – возвращается в Первую лигу после годичного перерыва, завершив сезон на 3-м месте во Второй лиге.

В Премьер-лигу повысились 4 команды:

Металлист 1925 Харьков – вернулся в элиту после года в Первой лиге.

Эпицентр Каменец-Подольский – дебютирует в УПЛ после трех сезонов во втором по силе дивизионе.

СК Полтава – также впервые сыграет в УПЛ, проведя три сезона в Первой лиге.

Кудровка – поднялась в УПЛ после всего лишь одного сезона в Первой лиге.

Также Первую лигу покинули:

Кремень Кременчуг – вылетел во Вторую лигу после шести сезонов в Первой.

Диназ Вышгород – понижен в классе после трех сезонов в Первой лиге.

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Состав участников Первой лиги 2025/26

Вылетели из УПЛ: Ворскла Полтава, Левый Берег Киев, Ингулец Петрово, Черноморец Одесса

Остались в Первой лиге: Агробизнес Волочиск, Металлист Харьков, Буковина Черновцы, ЮКСА Тарасовка, Виктория Сумы, Прикарпатье Ивано-Франковск, Нива Тернополь, Минай, Феникс-Мариуполь, Подолье Хмельницкий

Повысились из Второй лиги: Пробий Городенка, Чернигов

Первая лига 2025/26