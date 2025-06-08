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Первая лига
Подолье
08.06.2025 12:00 – FT 1 : 0
Колос-2 Ковалевка
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Украина. Первая лига
08 июня 2025, 14:59 | Обновлено 08 июня 2025, 16:31
1026
1

Подолье сохранило место в Первой лиге, второй раз обыграв Колос-2

Хмельницкая команда уверенно одолела дублеров из Ковалевки

08 июня 2025, 14:59 | Обновлено 08 июня 2025, 16:31
1026
1
Подолье сохранило место в Первой лиге, второй раз обыграв Колос-2
ФК Подолье

8 июня состоялся ответный матч плейоф за путевку в Первую лигу между хмельницким «Подольем» и дублем «Колоса» из Ковалевки.

В первом матче «подольчане» праздновали победу со счетом 2:0.

Хозяева поля в ответном матче играли по результату. Это изрядно давило на игроков «Колоса», которые боролись не только за выход в Первую лигу, но и за шанс проявить себя для конкуренции в первой команде.

Игроки «Подолья» на 58-й минуте убили интригу в игре, ведь забили в ворота «Колоса-2». Отличился Олег Веремиенко.

В итоге – уверенные 3:0 по сумме двух матчей в пользу «Подолья».

Первая лига Украины. Плей-офф. 8 июня

Подолье Хмельницкий – Колос-2 Ковалевка - 1:0 (Первый матч - 2:0)

Гол: Веремиенко, 58

Видео матча

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Веремиенко (Подолье).
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Подолье Хмельницкий Колос-2 Ковалевка Первая лига Украины переходные матчи видео голов и обзор Олег Веремиенко Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Після 2:0 у гостях спокійно довели справу до кінця. Знову не буде у Першій лізі дублерів команд УПЛ  
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