Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Подолье – Колос-2. Переходный матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая лига
Подолье
08.06.2025 12:00 – перерыв 0 : 0
Колос-2 Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
08 июня 2025, 12:00 | Обновлено 08 июня 2025, 12:05
337
0

Подолье – Колос-2. Переходный матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 июня в 12:00 видеотрансляцию ответного переходного матча

08 июня 2025, 12:00 | Обновлено 08 июня 2025, 12:05
337
0
Подолье – Колос-2. Переходный матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Подолье

8 июня в 12:00 состоится ответный переходный матч плей-офф за путевку в Первую лигу.

В ответном поединке встретятся Подолье Хмельницкий и Колос-2 Ковалевка (первый матч 2:0)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встречаются Подолье, которое заняло 15-е место в Первой лиге, и вторая команда Второй лиги – Колос-2.

В первой игре 4 июня Подолье в гостях победило со счетом 2:0. Ответная игра проходит на стадионе Подолье в Хмельницком.

Вторая лига. Переходной матч. 8 июня. 12:00. Подолье Колос-2

По теме:
Чернигов – Металлург. Переходный матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник: Шищенко планирует забрать в Буковину двух игроков Оболони
В УПЛ выбрали лучшего игрока сезона 2024/25. Это лидер Динамо
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Вторая лига Украины Подолье Хмельницкий смотреть онлайн переходные матчи Колос-2 Ковалевка
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Терпение лопнуло. Флик выгоняет игрока из Барсы после скандального интервью
Футбол | 07 июня 2025, 14:17 1
Терпение лопнуло. Флик выгоняет игрока из Барсы после скандального интервью
Терпение лопнуло. Флик выгоняет игрока из Барсы после скандального интервью

Пабло Торре разозлил главного тренера

Сергей РЕБРОВ: «Канада показала нам наши проблемы в обороне»
Футбол | 08 июня 2025, 06:25 38
Сергей РЕБРОВ: «Канада показала нам наши проблемы в обороне»
Сергей РЕБРОВ: «Канада показала нам наши проблемы в обороне»

Наставник сборной Украины провел пресс-конференцию после поражения от Канады

Париж спасен! Гауфф одолела Соболенко и выиграла трофей Ролан Гаррос 2025
Теннис | 07.06.2025, 19:07
Париж спасен! Гауфф одолела Соболенко и выиграла трофей Ролан Гаррос 2025
Париж спасен! Гауфф одолела Соболенко и выиграла трофей Ролан Гаррос 2025
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала после травмы Куртуа
Футбол | 08.06.2025, 07:15
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала после травмы Куртуа
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала после травмы Куртуа
«А не пора ли Реброву на выход?» Реакция фанов на поражение Украины
Футбол | 08.06.2025, 11:58
«А не пора ли Реброву на выход?» Реакция фанов на поражение Украины
«А не пора ли Реброву на выход?» Реакция фанов на поражение Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид
ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид
06.06.2025, 16:05 8
Теннис
РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»
РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»
07.06.2025, 00:23 10
Футбол
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
08.06.2025, 00:33 120
Футбол
Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
07.06.2025, 04:40 1
Футбол
Леоненко рассказал, что будет с Мудриком после дисквалификации
Леоненко рассказал, что будет с Мудриком после дисквалификации
06.06.2025, 13:33 1
Футбол
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это была ошибка, теперь я признаю»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это была ошибка, теперь я признаю»
07.06.2025, 08:15 16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем