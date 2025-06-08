Подолье – Колос-2. Переходный матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 июня в 12:00 видеотрансляцию ответного переходного матча
8 июня в 12:00 состоится ответный переходный матч плей-офф за путевку в Первую лигу.
В ответном поединке встретятся Подолье Хмельницкий и Колос-2 Ковалевка (первый матч 2:0)
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Встречаются Подолье, которое заняло 15-е место в Первой лиге, и вторая команда Второй лиги – Колос-2.
В первой игре 4 июня Подолье в гостях победило со счетом 2:0. Ответная игра проходит на стадионе Подолье в Хмельницком.
Вторая лига. Переходной матч. 8 июня. 12:00. Подолье – Колос-2
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