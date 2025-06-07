В воскресенье, 8 июня, состоится ответный матч плей-офф за право участия в Первой лиге в сезоне 2025/26 между командами «Подолье» Хмельницкий и «Колос-2» Ковалевка. Встреча пойдет на стадионе «Подолье» в Хмельницком и начнется в 12:00. Первый поединок закончился победой «Подолья» со счетом 2:0.

Подолье

«Подолье» борется за сохранение места в Первой лиге. Команда из Хмельницкого в 24 матчах набрала 24 очка (5 побед, 9 ничьих, 10 поражений) и заняла в турнирной таблице 15 место. В последних трех поединках чемпионата «Подолье» проиграло клубу «Феникс-Мариуполь» (1:2), обыграло «Кремень» (2:0) и разошлось миром с «Диназом» (0:0). Первый матч с «Колосом-2» команда выиграла 2:0 и сделала солидную заявку на общую победу. Голами в том поединке отметились Денис Балан и Владислав Шкиндер.

Колос-2

«Колос-2» играл в группе Б Второй лиги. В 18 матчах команда из Ковалевки набрала 39 очков (12 побед, 3 ничьи, 3 поражения) и заняла в турнирной таблице первое место. В борьбе за золотые медали Второй лиги и повышение в классе «Колос-2» встречался с клубом «Пробой». В первом матче «Колос-2» уступил со счетом 0:1. В ответном поединке на поле соперника «Колос-2» одержал победу 3:2, но проиграл в серии пенальти.

Личные встречи

Встреча, которая прошла 4 июня и закончилась победой «Подолья» со счетом 2:0 стала для команд первой.

«Подолье» – «Колос-2»: ключевая статистика и тренды

«Подолье» забивает в среднем по 0,96 гола за игру. Средняя результативность «Колоса-2» составляет 1,57 гола за матч.

Возможные составы

«Подолье»: Юрчук, Корешков, Веремеенко, Азизов, Шкиндер, Заяц, Панчишин, Оробец, Снежко, Кулиш, Шаврин.

«Колос-2»: Михеев, Сокол, Канаев, Терехов, Скляренко, Березка, Дымнич, Недоля, Шевчук, Хруль, Рублев.

Прогноз

«Колосу-2» терять нечего, а «Подолье» может подловить соперника на контратаках. Возможен вариант с тотал больше 2,5 (коэффициент – 1,75).