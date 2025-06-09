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Украина. Первая лига
09 июня 2025, 13:53 |
110
1

Подолье Хмельницкий – Колос-2 Ковалевка – 1:0. Видео гола и обзор матча

«Подолье» сохранило место в Первой лиге

09 июня 2025, 13:53 |
110
1
Подолье Хмельницкий – Колос-2 Ковалевка – 1:0. Видео гола и обзор матча
ФК Подолье

В воскресенье, 8 июня, состоялся ответный матч плей-офф за место в Первой лиге между командами «Подолье» Хмельницкий – «Колос-2» Ковалевка. Поединок закончился победой хозяев со счетом 1:0.

Первый матч «Подолье» выиграло 2:0 и в домашнем поединке играло по счету. Игроки «Колоса-2» старались сократить отставание, но успеха не достигли.

А когда на 58-й минуте Олег Веремиенко забил в ворота «Колоса-2», интрига в противостоянии умерла окончательно. «Подолье» выиграло 3:0 по сумме двух матчей и сохранило прописку в Первой лиге.

Первая лига Украины. Плей-офф, второй матч. 8 июня

Подолье Хмельницкий – Колос-2 Ковалевка 1:0 (Первый матч 2:0)

Гол: Веремиенко, 58

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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Alex
З приходом Ковальця і групи футболістів у Поділля з'явилась гра.Останнім часом приємно дивитись такий футбол.Дай боже щоб у наступному сезоні команда і тренер залишились у Хмельницькому.
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