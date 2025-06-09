Подолье Хмельницкий – Колос-2 Ковалевка – 1:0. Видео гола и обзор матча

В воскресенье, 8 июня, состоялся ответный матч плей-офф за место в Первой лиге между командами «Подолье» Хмельницкий – «Колос-2» Ковалевка. Поединок закончился победой хозяев со счетом 1:0.

Первый матч «Подолье» выиграло 2:0 и в домашнем поединке играло по счету. Игроки «Колоса-2» старались сократить отставание, но успеха не достигли.

А когда на 58-й минуте Олег Веремиенко забил в ворота «Колоса-2», интрига в противостоянии умерла окончательно. «Подолье» выиграло 3:0 по сумме двух матчей и сохранило прописку в Первой лиге.

Первая лига Украины. Плей-офф, второй матч. 8 июня

Подолье Хмельницкий – Колос-2 Ковалевка – 1:0 (Первый матч – 2:0)

Гол: Веремиенко, 58

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