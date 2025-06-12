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Первая лига
Металлург Зп
12.06.2025 12:00 – FT 0 : 2
Чернигов
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Украина. Первая лига
12 июня 2025, 14:18 |
279
0

Чернигов разгромил Металлург Запорожье и вернулся в Первую лигу

Команды определили кто будет играть в футбольном первенстве Украины

12 июня 2025, 14:18 |
279
0
Чернигов разгромил Металлург Запорожье и вернулся в Первую лигу
ФК Чернигов

12 июня состоялся ответный матч плейоф за выход в Первую лигу Украины между «Металлургом» и «Черниговом».

Гости одержали уверенную победу в первом матче со счетом 3:0.

В ответном матче игроки «Металлурга» из Запорожья сдерживали соперника весь первый тайм, а уже во втором пропустили дважды.

На 63-й минуте счет открыл Вячеслав Койдан, а на 84-й Максим Шумило удвоил преимущество.

В итоге – уверенная победа ФК «Чернигова» 5:0.

Первая лига. Плейоф. 12 июня

Металлург Запорожье – Чернигов – 0:2

Голы: Койдан, 63, Шумило, 84

Матч «Металлург» – «Чернигов» полностью

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Шумило (Чернигов).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Вячеслав Койдан (Чернигов).
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Металлург Запорожье Чернигов Первая лига Украины переходные матчи чемпионат Украины по футболу
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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