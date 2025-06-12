Чернигов разгромил Металлург Запорожье и вернулся в Первую лигу

12 июня состоялся ответный матч плейоф за выход в Первую лигу Украины между «Металлургом» и «Черниговом».

Гости одержали уверенную победу в первом матче со счетом 3:0.

В ответном матче игроки «Металлурга» из Запорожья сдерживали соперника весь первый тайм, а уже во втором пропустили дважды.

На 63-й минуте счет открыл Вячеслав Койдан, а на 84-й Максим Шумило удвоил преимущество.

В итоге – уверенная победа ФК «Чернигова» 5:0.

Первая лига. Плейоф. 12 июня

Металлург Запорожье – Чернигов – 0:2

Голы: Койдан, 63, Шумило, 84

Матч «Металлург» – «Чернигов» полностью