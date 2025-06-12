Чернигов разгромил Металлург Запорожье и вернулся в Первую лигу
Команды определили кто будет играть в футбольном первенстве Украины
12 июня состоялся ответный матч плейоф за выход в Первую лигу Украины между «Металлургом» и «Черниговом».
Гости одержали уверенную победу в первом матче со счетом 3:0.
В ответном матче игроки «Металлурга» из Запорожья сдерживали соперника весь первый тайм, а уже во втором пропустили дважды.
На 63-й минуте счет открыл Вячеслав Койдан, а на 84-й Максим Шумило удвоил преимущество.
В итоге – уверенная победа ФК «Чернигова» 5:0.
Первая лига. Плейоф. 12 июня
Металлург Запорожье – Чернигов – 0:2
Голы: Койдан, 63, Шумило, 84
Матч «Металлург» – «Чернигов» полностью
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Михал Пробеж покинул свой пост
Бывший главный тренер сборной Украины считает, что результаты команды не изменятся