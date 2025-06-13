Металлург Запорожье – Чернигов – 0:2. Видео голов и обзор матча
«Чернигов» вышел в Первую лигу
В четверг, 12 июня, состоялся ответный матч плей-офф за место в Первой лиге между командами «Металлург» Запорожье и ФК «Чернигов». Поединок закончился поражением команды хозяев со счетом 0:2.
Первый матч «Металлург» проиграл со счетом 0:3, и в домашнем поединке перед командой стояла сложная задача. Но «Металлург» не смог отыграть даже один мяч.
Забивал троько «Чернигов». На 63-й минуте счет открыл Вячеслав Койдан, а на 84-й Максим Шумило удвоил преимущество.
В итоге уверенная победа ФК «Чернигов» по сумме двух матчей со счетом 5:0. Следующий сезон команда проведет в Первой лиге..
Первая лига Украины. Плей-офф, второй матч. 12 июня
Металлург Запорожье – Чернигов – 0:2 (первый матч – 0:3)
Голы: Койдан, 63, Шумило, 84.
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Туран пока не торопится требовать новых игроков
Майк – о Сальвадоре Санчесе