Металлург Запорожье – Чернигов – 0:2. Видео голов и обзор матча

В четверг, 12 июня, состоялся ответный матч плей-офф за место в Первой лиге между командами «Металлург» Запорожье и ФК «Чернигов». Поединок закончился поражением команды хозяев со счетом 0:2.

Первый матч «Металлург» проиграл со счетом 0:3, и в домашнем поединке перед командой стояла сложная задача. Но «Металлург» не смог отыграть даже один мяч.

Забивал троько «Чернигов». На 63-й минуте счет открыл Вячеслав Койдан, а на 84-й Максим Шумило удвоил преимущество.

В итоге уверенная победа ФК «Чернигов» по сумме двух матчей со счетом 5:0. Следующий сезон команда проведет в Первой лиге..

Первая лига Украины. Плей-офф, второй матч. 12 июня

Металлург Запорожье – Чернигов – 0:2 (первый матч – 0:3)

Голы: Койдан, 63, Шумило, 84.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча