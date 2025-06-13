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Первая лига
Металлург Зп
12.06.2025 12:00 – FT 0 : 2
Чернигов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
13 июня 2025, 14:47 | Обновлено 13 июня 2025, 14:55
37
0

Металлург Запорожье – Чернигов – 0:2. Видео голов и обзор матча

«Чернигов» вышел в Первую лигу

13 июня 2025, 14:47 | Обновлено 13 июня 2025, 14:55
37
0
Металлург Запорожье – Чернигов – 0:2. Видео голов и обзор матча
ФК Чернигов

В четверг, 12 июня, состоялся ответный матч плей-офф за место в Первой лиге между командами «Металлург» Запорожье и ФК «Чернигов». Поединок закончился поражением команды хозяев со счетом 0:2.

Первый матч «Металлург» проиграл со счетом 0:3, и в домашнем поединке перед командой стояла сложная задача. Но «Металлург» не смог отыграть даже один мяч.

Забивал троько «Чернигов». На 63-й минуте счет открыл Вячеслав Койдан, а на 84-й Максим Шумило удвоил преимущество.

В итоге уверенная победа ФК «Чернигов» по сумме двух матчей со счетом 5:0. Следующий сезон команда проведет в Первой лиге..

Первая лига Украины. Плей-офф, второй матч. 12 июня

Металлург Запорожье – Чернигов – 0:2 (первый матч – 0:3)

Голы: Койдан, 63, Шумило, 84.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Шумило (Чернигов).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Вячеслав Койдан (Чернигов).
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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