Металлург Зп

В четверг, 12 июня состоится ответный матч плей-офф за выход в Первую лигу Украины между «Металлургом» и «Черниговом». По киевскому времени игра начнется в 12:00. Первая игра завершилась со счётом 3:0 в пользу черниговской команды.

Металлург

Дела у запорожского коллектива совсем плохи. В Первой лиге команда за 24 матча набрала 26 очков и заняла 14 место в турнирной таблице, которое и привело ее к стыковым матчам. В первой игре с «Черниговом» «Металлург» уже после 45 минут проигрывал со счетом 2:0, а удаление Костюченко и пенальти на 81 минуте лишь усугубили ситуацию – теперь команде нужно играть 3 мяча.

Что интересно, «Подолье», которое финишировало ниже, чем запорожцы, смогло отстоять свою прописку в Первой лиге в противостоянии с дублем «Колоса».

Чернигов

Во Второй лиге этого сезона команда заняла 2-е место группы Б, уступив лишь «Колосу-2» на 1 зачетный пункт. В двухматчевом противостоянии за 3 место чемпионата «Чернигов» одолел «Скалу 1911» с общим счетом 4:2 – именно это позволило клубу соревноваться за повышение в классе. Как уже упоминалось ранее, после 1-го матча коллектив имеет преимущество в 3 гола над «Металлургом».

Личные встречи

До этого сезона команды 4 раза встречались в очных поединках в течение 2022-2023 годов. 2 победы на счету «Металлурга», еще 1 игра завершилась в пользу «Чернигова», а в 1 матче была расписана мировая.

Интересные факты

«Металлург» пропустил 35 голов в этом сезоне Первой лиги – худшие показатели только у «Кременя» и «Диназа».

У «Чернигов» лучшая защита среди всех команд Второй лиги – за 18 поединков команда пропустила всего 8 мячей.

Ни одна команда Второй лиги не имеет лучшей «Чернигов» статистики в выездных играх – в 9 поединках коллектив завоевал 22 очка.

Возможные стартовые составы

Металлург: Байда – Козлов, Клименко, Юречко, Близнец – Алибеков – Иродовский, Фальковский, Бандурин, Страдс – Нехтий

Чернигов: Татаренко – Картушов, Фатеев, Романченко, Шушко – Бибик – Безгубченко, Сердюк, Шалфеев, Порохня – Новиков

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.81.

Прогноз Sport.ua Металлург Зп Чернигов Тотал больше 2.5 1.81 Сделать ставку

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