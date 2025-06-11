Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлург – Чернигов. Прогноз и анонс матча за выход в Первую лигу Украины
Первая лига
Металлург Зп
12.06.2025 12:00 - : -
Чернигов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
11 июня 2025, 15:46 |
174
0

Металлург – Чернигов. Прогноз и анонс матча за выход в Первую лигу Украины

Матч начнется 12 июня в 12:00 по Киеву

11 июня 2025, 15:46 |
174
0
Металлург – Чернигов. Прогноз и анонс матча за выход в Первую лигу Украины
ФК Чернигов

В четверг, 12 июня состоится ответный матч плей-офф за выход в Первую лигу Украины между «Металлургом» и «Черниговом». По киевскому времени игра начнется в 12:00. Первая игра завершилась со счётом 3:0 в пользу черниговской команды.

Металлург

Дела у запорожского коллектива совсем плохи. В Первой лиге команда за 24 матча набрала 26 очков и заняла 14 место в турнирной таблице, которое и привело ее к стыковым матчам. В первой игре с «Черниговом» «Металлург» уже после 45 минут проигрывал со счетом 2:0, а удаление Костюченко и пенальти на 81 минуте лишь усугубили ситуацию – теперь команде нужно играть 3 мяча.

Что интересно, «Подолье», которое финишировало ниже, чем запорожцы, смогло отстоять свою прописку в Первой лиге в противостоянии с дублем «Колоса».

Чернигов

Во Второй лиге этого сезона команда заняла 2-е место группы Б, уступив лишь «Колосу-2» на 1 зачетный пункт. В двухматчевом противостоянии за 3 место чемпионата «Чернигов» одолел «Скалу 1911» с общим счетом 4:2 – именно это позволило клубу соревноваться за повышение в классе. Как уже упоминалось ранее, после 1-го матча коллектив имеет преимущество в 3 гола над «Металлургом».

Личные встречи

До этого сезона команды 4 раза встречались в очных поединках в течение 2022-2023 годов. 2 победы на счету «Металлурга», еще 1 игра завершилась в пользу «Чернигова», а в 1 матче была расписана мировая.

Интересные факты

  • «Металлург» пропустил 35 голов в этом сезоне Первой лиги – худшие показатели только у «Кременя» и «Диназа».
  • У «Чернигов» лучшая защита среди всех команд Второй лиги – за 18 поединков команда пропустила всего 8 мячей.
  • Ни одна команда Второй лиги не имеет лучшей «Чернигов» статистики в выездных играх – в 9 поединках коллектив завоевал 22 очка.

Возможные стартовые составы

Металлург: Байда – Козлов, Клименко, Юречко, Близнец – Алибеков – Иродовский, Фальковский, Бандурин, Страдс – Нехтий

Чернигов: Татаренко – Картушов, Фатеев, Романченко, Шушко – Бибик – Безгубченко, Сердюк, Шалфеев, Порохня – Новиков

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.81.

Прогноз Sport.ua
Металлург Зп
12 июня 2025 -
12:00
Чернигов
Тотал больше 2.5 1.81 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 1, с изменениями.

По теме:
МИРОШНИЧЕНКО: «Он провел хороший сезон, но лучшее еще впереди»
Генеральный директор Кривбасса поделился мыслями о назначении ван Леувена
NAVI – Nemiga. Прогноз и анонс на матч третьего этапа Austin Major
Чернигов Металлург Запорожье Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Договорились. Судаков выбрал себе топовый клуб, в который перейдет
Футбол | 11 июня 2025, 02:13 5
Договорились. Судаков выбрал себе топовый клуб, в который перейдет
Договорились. Судаков выбрал себе топовый клуб, в который перейдет

Георгий дал добро на трансфер в «Наполи»

Канада выиграла домашний турнир Canadian Shield. На каком месте Украина?
Футбол | 11 июня 2025, 06:30 10
Канада выиграла домашний турнир Canadian Shield. На каком месте Украина?
Канада выиграла домашний турнир Canadian Shield. На каком месте Украина?

Сине-желтая команда с тремя очками заняла итоговую вторую позицию

Сборная Украины против Новой Зеландии: не опозорились – уже хорошо
Футбол | 11.06.2025, 11:46
Сборная Украины против Новой Зеландии: не опозорились – уже хорошо
Сборная Украины против Новой Зеландии: не опозорились – уже хорошо
Гасперини хочет избавиться от Довбика. Есть интерес из АПЛ и Бундеслиги
Футбол | 11.06.2025, 16:42
Гасперини хочет избавиться от Довбика. Есть интерес из АПЛ и Бундеслиги
Гасперини хочет избавиться от Довбика. Есть интерес из АПЛ и Бундеслиги
Матч Финляндии и Польши в отборе к ЧМ приостановлен. Что случилось?
Футбол | 10.06.2025, 23:29
Матч Финляндии и Польши в отборе к ЧМ приостановлен. Что случилось?
Матч Финляндии и Польши в отборе к ЧМ приостановлен. Что случилось?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гений Де Брюйне. Бельгия и Уэльс устроили невероятный триллер в отборе ЧМ
Гений Де Брюйне. Бельгия и Уэльс устроили невероятный триллер в отборе ЧМ
09.06.2025, 23:48
Футбол
Фантастический Модрич. Хорватия уничтожила Чехию в отборе к ЧМ-2026
Фантастический Модрич. Хорватия уничтожила Чехию в отборе к ЧМ-2026
09.06.2025, 23:40 1
Футбол
Легенда бокса: «Этот парень победил бы Майка Тайсона за две секунды»
Легенда бокса: «Этот парень победил бы Майка Тайсона за две секунды»
11.06.2025, 06:52 2
Бокс
Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала Лиги наций и триумфа Роналду
Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала Лиги наций и триумфа Роналду
11.06.2025, 07:48 3
Футбол
Детство на футбольном поле
Детство на футбольном поле
10.06.2025, 11:51
Другие виды
Волейбол Украины: чемпионские традиции – пропасть – Лига наций
Волейбол Украины: чемпионские традиции – пропасть – Лига наций
09.06.2025, 18:00 4
Волейбол
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду
09.06.2025, 19:05 15
Футбол
Турнирная таблица. Какое место занимает Украина на Canadian Shield?
Турнирная таблица. Какое место занимает Украина на Canadian Shield?
10.06.2025, 22:05
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем