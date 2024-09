Месси спас команду. Интер Майами снова сыграл вничью, Кривцов грел скамейку

В ночь на 29 сентября состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Интер Майами и Шарлотт.

Поединок прошел на стадионе в Форт Лодердейле. Игра завершилась со счетом 1:1.

Первым во встрече отличился Кароль Свидерски на 57-й минуте. На 68-й легендарный аргентинский форвард Лионель Месси забил за хозяев.

Украинский защитник цапель Сергей Кривцов провел весь матч на скамейке для запасных.

Еще трое известных экс-игроков Барселоны Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс провели на поле все 90 минут, как и Лео.

Для Интер Майами это третья ничья в последних трех матчах MLS.

Интер Майами занимает 1-е место с 65 очками в Восточной конференции и уже гарантировал себе участие в плей-офф. Шарлотт с 42 пунктами располагается на 7-й позиции.

MLS. 29 сентября

Интер Майами – Шарлотт – 1:1

Голы: Месси, 68 – Свидерски, 57

ГОЛ! 0:1 Свидерски, 57 мин.

