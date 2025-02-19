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19 февраля 2025, 19:04 |
1570
0

ДЕВУШКА ДНЯ. В мировом футболе новая сексуальная журналистка. Она – топ

Красивее Дилетты Леотты?

19 февраля 2025, 19:04 |
1570
0
ДЕВУШКА ДНЯ. В мировом футболе новая сексуальная журналистка. Она – топ
Instagram. Элеонора Инкардона

В итальянском и мировом футболе восходит новая звезда. Звезда журналистки и телеведущей Элеоноры Инкардоны.

Красавице уже доверяют вести эфиры топовых матчей. Таких как, например, последнее Дерби Италии «Ювентус» - «Интер».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

34-летнюю ведущую DAZN уже называют «новой Дилеттой Леоттой».

Сердце Элеоноры уже занято – она встречается с полузащитником «Торино» и сборной Италии Самуэлем Риччи.

Элеонора Инкардона подкупает своим профессионализмом и красотой – безусловно, у неё очень большие перспективы на экранах топовых футбольных событий: её Instagram уже насчитывает 1 млн фолловеров.

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фото lifestyle чемпионат Италии по футболу Дилетта Леотта
Максим Лапченко Источник: Instagram
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