ДЕВУШКА ДНЯ. В мировом футболе новая сексуальная журналистка. Она – топ

В итальянском и мировом футболе восходит новая звезда. Звезда журналистки и телеведущей Элеоноры Инкардоны.

Красавице уже доверяют вести эфиры топовых матчей. Таких как, например, последнее Дерби Италии «Ювентус» - «Интер».

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34-летнюю ведущую DAZN уже называют «новой Дилеттой Леоттой».

Сердце Элеоноры уже занято – она встречается с полузащитником «Торино» и сборной Италии Самуэлем Риччи.

Элеонора Инкардона подкупает своим профессионализмом и красотой – безусловно, у неё очень большие перспективы на экранах топовых футбольных событий: её Instagram уже насчитывает 1 млн фолловеров.