В ночь на 29 сентября проходит матч очередного тура MLS между командами Интер Майами и Шарлотт.

Коллективы играют на стадионе в Форт Лодердейле. Время начала встречи – 02:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Легендарный аргентинский форвард Лионель Месси вышел в стартовом составе цаплей.

На 68-й минуте аргентинец ударом с левой ноги поразил ворота соперников, положив мяч четко в угол.

Для Месси это 15-й гол в текущем сезоне MLS и 2-й после полученной травмы в финале Копа Америка 2024.

ВИДЕО. Божественная левая нога. Месси отличился голом за Интер Майами

It just had to be him 🐐 💥 pic.twitter.com/hX0cuCd3E6