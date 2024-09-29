ВИДЕО. Божественная левая нога. Месси отличился голом за Интер Майами
В ночь на 29 сентября цапли играют против Шарлотта, Лео сравнял счет на 68-й
В ночь на 29 сентября проходит матч очередного тура MLS между командами Интер Майами и Шарлотт.
Коллективы играют на стадионе в Форт Лодердейле. Время начала встречи – 02:30 по Киеву.
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Легендарный аргентинский форвард Лионель Месси вышел в стартовом составе цаплей.
На 68-й минуте аргентинец ударом с левой ноги поразил ворота соперников, положив мяч четко в угол.
Для Месси это 15-й гол в текущем сезоне MLS и 2-й после полученной травмы в финале Копа Америка 2024.
ВИДЕО. Божественная левая нога. Месси отличился голом за Интер Майами
It just had to be him 🐐 💥 pic.twitter.com/hX0cuCd3E6— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 29, 2024
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Поединок состоится 29 сентября в 22:00 по Киеву
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