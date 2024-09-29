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Major League Soccer
29 сентября 2024, 04:19 | Обновлено 29 сентября 2024, 04:26
219
0

ВИДЕО. Божественная левая нога. Месси отличился голом за Интер Майами

В ночь на 29 сентября цапли играют против Шарлотта, Лео сравнял счет на 68-й

29 сентября 2024, 04:19 | Обновлено 29 сентября 2024, 04:26
219
0
ВИДЕО. Божественная левая нога. Месси отличился голом за Интер Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 29 сентября проходит матч очередного тура MLS между командами Интер Майами и Шарлотт.

Коллективы играют на стадионе в Форт Лодердейле. Время начала встречи – 02:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Легендарный аргентинский форвард Лионель Месси вышел в стартовом составе цаплей.

На 68-й минуте аргентинец ударом с левой ноги поразил ворота соперников, положив мяч четко в угол.

Для Месси это 15-й гол в текущем сезоне MLS и 2-й после полученной травмы в финале Копа Америка 2024.

ВИДЕО. Божественная левая нога. Месси отличился голом за Интер Майами

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Шарлотт (MLS) Интер Майами Лионель Месси видео голов и обзор Major League Soccer (MLS)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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