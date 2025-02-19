Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо вело борьбу с российскими клубами за трансфер форварда
Украина. Премьер лига
19 февраля 2025, 19:23 |
1366
2

Динамо вело борьбу с российскими клубами за трансфер форварда

Карл Фабьян заинтересовал киевский клуб

19 февраля 2025, 19:23 |
1366
2
Динамо вело борьбу с российскими клубами за трансфер форварда
Карл ФабьянGetty Images/Global Images Ukraine. Карл Фабьян

Киевское «Динамо» этой зимой хотело купить нападающего.

По информации болгарского издания Sportal.bg, киевляне активно интересовались нападающим софийской «Славии» Карлом Фабьяном. Кроме этого на игрока претендовали российские «Терек» и «Анжи». Однако сам футболист отказался от идеи перехода в эти клубы из-за семейных обстоятельств.

24-летний форвард сборной Мартиники Фабьян в текущем сезоне сыграл 23 матча, в которых забил 5 голов и отдал 5 ассистов.

Ранее сообщалось, что южноафриканский защитник «СуперСпорт Юнайтед» Име Окон не станет игроком киевского «Динамо».

По теме:
Динамо готовит мегатрансфер талантливого одноклубника Неймара
Челси хочет обменяться португальцами с Миланом
Динамо опубликовало отрывок из книги ко дню рождения Демьяненко
трансферы УПЛ Динамо Киев трансферы Славия София Анжи Махачкала Терек Грозный
Дмитрий Олейник Источник: Sportal.bg
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна судьба арбитра, которого обматерил Беллингем
Футбол | 19 февраля 2025, 09:13 6
Стала известна судьба арбитра, которого обматерил Беллингем
Стала известна судьба арбитра, которого обматерил Беллингем

Испанца Мунуэра Монтеро могут дисквалифицировать

Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку
Футбол | 19 февраля 2025, 00:02 44
Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку
Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку

Игра в Лиссабоне завершилась со счетом 3:3, орлы вышли в 1/8 финала главного еврокубка

Луис Гильерме, которого торгует Шахтер – новый Ривалдо, вдохновленный Месси
Футбол | 19.02.2025, 12:14
Луис Гильерме, которого торгует Шахтер – новый Ривалдо, вдохновленный Месси
Луис Гильерме, которого торгует Шахтер – новый Ривалдо, вдохновленный Месси
Магучих выиграла соревнования в Словакии с рекордным прыжком на 2.01 метра
Другие виды | 18.02.2025, 20:03
Магучих выиграла соревнования в Словакии с рекордным прыжком на 2.01 метра
Магучих выиграла соревнования в Словакии с рекордным прыжком на 2.01 метра
Известны стартовые составы на матч Боруссия Д – Спортинг в Лиге чемпионов
Футбол | 19.02.2025, 18:50
Известны стартовые составы на матч Боруссия Д – Спортинг в Лиге чемпионов
Известны стартовые составы на матч Боруссия Д – Спортинг в Лиге чемпионов
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
apepa
терек реброфф суркис динама - звенья одной кацапской цепи...
Ответить
-1
zelc006
Терек - ? Це з Кадиричем Суркіз тьорки мутить? Во шалава! Усіх наіпал!
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Холанд может покинуть Ман Сити. Известно куда перейдет, это не Барса
Холанд может покинуть Ман Сити. Известно куда перейдет, это не Барса
19.02.2025, 08:26 2
Футбол
«Усик откажется от поясов». Первый номер рейтинга – о бое с украинцем
«Усик откажется от поясов». Первый номер рейтинга – о бое с украинцем
18.02.2025, 07:45 8
Бокс
Утроят зарплату. Суперзвезда Барселоны ведет переговоры по трансферу
Утроят зарплату. Суперзвезда Барселоны ведет переговоры по трансферу
17.02.2025, 23:46 1
Футбол
Матч Костюк на WTA 1000 приостановлен. Известна причина
Матч Костюк на WTA 1000 приостановлен. Известна причина
18.02.2025, 14:12 3
Теннис
Флик исключил из стартового состава Барсы звезду из-за опоздания
Флик исключил из стартового состава Барсы звезду из-за опоздания
17.02.2025, 22:04 1
Футбол
Майк Тайсон заболел тяжелой болезнью, которая подкосила Мухаммеда Али
Майк Тайсон заболел тяжелой болезнью, которая подкосила Мухаммеда Али
17.02.2025, 18:25 3
Бокс
Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
18.02.2025, 08:25 4
Футбол
Шакур Стивенсон отреагировал на поражение Беринчика нокаутом против Дэвиса
Шакур Стивенсон отреагировал на поражение Беринчика нокаутом против Дэвиса
17.02.2025, 19:56
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем