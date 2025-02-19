Динамо вело борьбу с российскими клубами за трансфер форварда

Киевское «Динамо» этой зимой хотело купить нападающего.

По информации болгарского издания Sportal.bg, киевляне активно интересовались нападающим софийской «Славии» Карлом Фабьяном. Кроме этого на игрока претендовали российские «Терек» и «Анжи». Однако сам футболист отказался от идеи перехода в эти клубы из-за семейных обстоятельств.

24-летний форвард сборной Мартиники Фабьян в текущем сезоне сыграл 23 матча, в которых забил 5 голов и отдал 5 ассистов.

Ранее сообщалось, что южноафриканский защитник «СуперСпорт Юнайтед» Име Окон не станет игроком киевского «Динамо».