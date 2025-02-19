Почеттино, Зидан и не только. В МЮ подбирают кандидатов на замену тренера
«Красные дьяволы» могут сменить тренера еще в этом сезоне
Руководство «Манчестер Юнайтед» уже ищет замену Рубену Амориму
Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, «красные дьяволы» хотели бы видеть на посту главного тренера Томаса Франка из «Брентфорда». Отмечается, что если результаты команды не улучшатся, Аморима могут уволить еще до завершения сезона.
Кроме того, «Манчестер Юнайтед» серьезно рассматривает кандидатуры Зинедина Зидана и Маурисио Почеттино.
Французский тренер ранее заявлял, что готов вернуться к работе только в мадридском «Реале» или сборной Франции.
Что касается Почеттино, то он сейчас имеет действующий контракт со сборной США, которая гарантированно выступит на чемпионате мира, поскольку является одним из хозяев турнира.
Ранее также сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приглашения бывшего наставника «Барселоны».
🚨 Manchester United are reportedly already drawing up a list of replacements for Ruben Amorim.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 19, 2025
Zinedine Zidane and Mauricio Pochettino are both on the list.
(Source: Fichajes) pic.twitter.com/qKVABzOFXv
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