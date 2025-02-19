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  4. Почеттино, Зидан и не только. В МЮ подбирают кандидатов на замену тренера
Англия
19 февраля 2025, 18:45 |
461
1

Почеттино, Зидан и не только. В МЮ подбирают кандидатов на замену тренера

«Красные дьяволы» могут сменить тренера еще в этом сезоне

19 февраля 2025, 18:45 |
461
1
Почеттино, Зидан и не только. В МЮ подбирают кандидатов на замену тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Руководство «Манчестер Юнайтед» уже ищет замену Рубену Амориму

Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, «красные дьяволы» хотели бы видеть на посту главного тренера Томаса Франка из «Брентфорда». Отмечается, что если результаты команды не улучшатся, Аморима могут уволить еще до завершения сезона.

Кроме того, «Манчестер Юнайтед» серьезно рассматривает кандидатуры Зинедина Зидана и Маурисио Почеттино.

Французский тренер ранее заявлял, что готов вернуться к работе только в мадридском «Реале» или сборной Франции.

Что касается Почеттино, то он сейчас имеет действующий контракт со сборной США, которая гарантированно выступит на чемпионате мира, поскольку является одним из хозяев турнира.

Ранее также сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приглашения бывшего наставника «Барселоны».

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Манчестер Юнайтед Хави Рубен Аморим чемпионат Англии по футболу отставка назначение тренера Английская Премьер-лига Зинедин Зидан Маурисио Почеттино Томас Франк Брентфорд
Александр Сильченко Источник: Fichajes.com
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Комментарии 1
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DaVinci
По перше, ніхто з топ тренерів не піде в цю команду по багатьох причинах.
По друге, Аморіму мають все ж таки дати кошти на літні трансфери.
По третє, дивлячись на джерело розумієш, що просто жовта преса 
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