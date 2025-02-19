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Сборная УКРАИНЫ
19 февраля 2025, 19:01 | Обновлено 19 февраля 2025, 19:02
127
0

Стали известны составы тренерских штабов женских и девичьих сборных Украины

Назначенным специалистам предстоит выполнять поставленные перед командами турнирные задачи

19 февраля 2025, 19:01 | Обновлено 19 февраля 2025, 19:02
127
0
Стали известны составы тренерских штабов женских и девичьих сборных Украины
УАФ

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола утвердил тренеров женской, молодежной женской и девичьих сборных Украины. В свою очередь специалисты огласили состав своих тренерских штабов.

Назначения состоялись по итогам открытого конкурса, который проводился впервые с 2017 для определения тренеров национальных женских сборных. Его главной целью стало создание мотивационной среды, а также привлечение специалистов, стремящихся развивать украинский женский футбол.

Исполняющим обязанности главного тренера национальной женской сборной Украины стал Владимир Пятенко. Главным тренером молодежной женской сборной Украины назначен Олег Бортник, девичью сборную WU-17 возглавит Людмила Лемешко, а девичью сборную WU-15 — Наталья Игнатович.

В ходе отбора претенденты представляли свои программы развития команды и видения современного футбола.

«Конкурс имел целью оценить потенциал тренеров, с которыми мы работаем сейчас и можем работать в будущем. Критерии заключались в подготовке презентации тренера о его подходе и видении развития женского футбола. Поскольку контракты закончились, целью было не признание кого-то слабым специалистом, а предоставление возможности обновить знания и увидеть готовы ли тренеры продолжать работать, развиваться и вкладывать силы в будущее женского футбола», — отметила председатель Комитета женского и девичьего футбола УАФ Анастасия Клипаченко.

После утверждения, наставники женских и девичьих сборных Украины объявили составы своих штабов, с которыми будут работать над подготовкой команд к предстоящим соревнованиям.

Структура женских и девичьих сборных:

– и. о. главного тренера национальной женской сборной Украины Владимир Пятенко. Помощники: Талят Шейхаметов, Юлия Мотько, Андрей Дикань;

– Главный тренер молодежной сборной Украины WU-19 – Олег Бортник. Помощники: Ирина Василюк, Ирина Санина;

– главный тренер девичьей сборной Украины WU-17 – Людмила Лемешко. Помощники: Наталья Зинченко, Александр Митько;

– главный тренер девичьей сборной Украины WU-15 – Наталья Игнатович. Помощники: Александр Дудник, Владимир Левчук, Дмитрий Шутков.

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исполком УАФ женская сборная Украины по футболу женская сборная Украины по футболу U-15 женская сборная Украины по футболу U-17 женская сборная Украины по футболу U-19 Владимир Пятенко Людмила Лемешко Наталья Игнатович Анастасия Клипаченко
Сергей Турчак Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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