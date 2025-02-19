Матчи Лиги наций-2025 будут судить пять представительниц Украины
УЕФА провел назначения арбитров на февральские поединки Лиги наций
21 февраля состоятся поединки розыгрыша Лиги наций-2025 среди женщин. На двух матчах будут работать арбитры из Украины.
На матче Молдова – Гибралтар главным арбитром выступит София Причина. На линиях ей помогут Марина Стрелецкая и Александра Вдовина. Обязанности четвертого арбитра исполнит Анастасия Романюк.
А на игре Австрия – Шотландия одной из помощниц арбитра из Италии Сильвии Гасперотти выступит Светлана Грушко.
Женская сборная Украины выступает в группе 4 Лиги В. 21 февраля украинская команда сыграет со сборной Албании, а 25 февраля встретится со сборной Хорватии.
Ранее сообщалось, что назван состав женской сборной на матчи Лиги наций с Албанией и Хорватией.
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