Матчи Лиги наций-2025 будут судить пять представительниц Украины

21 февраля состоятся поединки розыгрыша Лиги наций-2025 среди женщин. На двух матчах будут работать арбитры из Украины.

На матче Молдова – Гибралтар главным арбитром выступит София Причина. На линиях ей помогут Марина Стрелецкая и Александра Вдовина. Обязанности четвертого арбитра исполнит Анастасия Романюк.

А на игре Австрия – Шотландия одной из помощниц арбитра из Италии Сильвии Гасперотти выступит Светлана Грушко.

Женская сборная Украины выступает в группе 4 Лиги В. 21 февраля украинская команда сыграет со сборной Албании, а 25 февраля встретится со сборной Хорватии.

Ранее сообщалось, что назван состав женской сборной на матчи Лиги наций с Албанией и Хорватией.