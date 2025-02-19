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19 февраля 2025, 18:37 | Обновлено 19 февраля 2025, 18:42
1451
0

ФОТО. Милота дня. Жена Андрея Лунина с сыном засияли в IG

Сын футболиста потихоньку растёт...

19 февраля 2025, 18:37 | Обновлено 19 февраля 2025, 18:42
1451
0
ФОТО. Милота дня. Жена Андрея Лунина с сыном засияли в IG
Instagram. Анастасия Лунина с сыном

Жена голкипера мадридского «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина, Анастасия Лунина, порадовала своих подписчиков в Instagram новой публикацией.

На ней – Анастасия вместе с сыном Андреем: 4 опубликованных фотографи очаровали её фолловеров, которых насчитывается 185 тысяч.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Какие вы милашки», «Невероятные», «Идеальная семья» – вот такими были комментарии к этому посту.

Напомним, что Андрей родился в мае 2023 года и совсем скоро мальчику исполнится 3 годика.

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фото lifestyle Андрей Лунин Анастасия Лунина (Томазова) Реал Мадрид
Максим Лапченко Источник: Instagram
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