ФОТО. Милота дня. Жена Андрея Лунина с сыном засияли в IG
Сын футболиста потихоньку растёт...
Жена голкипера мадридского «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина, Анастасия Лунина, порадовала своих подписчиков в Instagram новой публикацией.
На ней – Анастасия вместе с сыном Андреем: 4 опубликованных фотографи очаровали её фолловеров, которых насчитывается 185 тысяч.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
«Какие вы милашки», «Невероятные», «Идеальная семья» – вот такими были комментарии к этому посту.
Напомним, что Андрей родился в мае 2023 года и совсем скоро мальчику исполнится 3 годика.
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