ФОТО. Милота дня. Жена Андрея Лунина с сыном засияли в IG

Жена голкипера мадридского «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина, Анастасия Лунина, порадовала своих подписчиков в Instagram новой публикацией.

На ней – Анастасия вместе с сыном Андреем: 4 опубликованных фотографи очаровали её фолловеров, которых насчитывается 185 тысяч.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Какие вы милашки», «Невероятные», «Идеальная семья» – вот такими были комментарии к этому посту.

Напомним, что Андрей родился в мае 2023 года и совсем скоро мальчику исполнится 3 годика.