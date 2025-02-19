Челси хочет обменяться португальцами с Миланом

«Челси» заинтересован в трансфере Рафаэля Леао.

Лондонский «Челси» проявляет интерес к 25-летнему португальскому форварду «Милана» Рафаэлю Леау, сообщает TBR Football.

По информации источника, «пенсионеры» готовы предложить «Милану» обмен на Жоау Феликса.

Сейчас Феликс выступает за «россонери» на правах аренды.

Рафаэль Леау после увольнения Пауло Фонсеки вернулся в основной состав и пользуется доверием нового тренера Сержиу Консейсау.

Что касается Жоау Феликса, то руководство «Милана» рассматривает возможность его выкупа, если он сможет проявить себя в команде.

Ранее «Милан» вылетел из Лиги чемпионов, уступив в двухматчевом противостоянии «Фейеноорду».