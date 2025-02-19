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Англия
19 февраля 2025, 19:13 |
532
1

Челси хочет обменяться португальцами с Миланом

За Жоау Феликса «пенсионеры» хотят Рафаэля Леао

19 февраля 2025, 19:13 |
532
1
Челси хочет обменяться португальцами с Миланом
Getty Images/Global Images Ukraine

«Челси» заинтересован в трансфере Рафаэля Леао.

Лондонский «Челси» проявляет интерес к 25-летнему португальскому форварду «Милана» Рафаэлю Леау, сообщает TBR Football.

По информации источника, «пенсионеры» готовы предложить «Милану» обмен на Жоау Феликса.

Сейчас Феликс выступает за «россонери» на правах аренды.

Рафаэль Леау после увольнения Пауло Фонсеки вернулся в основной состав и пользуется доверием нового тренера Сержиу Консейсау.

Что касается Жоау Феликса, то руководство «Милана» рассматривает возможность его выкупа, если он сможет проявить себя в команде.

Ранее «Милан» вылетел из Лиги чемпионов, уступив в двухматчевом противостоянии «Фейеноорду».

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Александр Сильченко Источник: The Boot Room
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T-800
если бы Челси не было лохом в трансферных делах, то Милан-середняк можно было бы развести на такой обмен
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