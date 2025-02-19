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Лига чемпионов
19 февраля 2025, 18:50 | Обновлено 19 февраля 2025, 18:51
253
0

Известны стартовые составы на матч Боруссия Д – Спортинг в Лиге чемпионов

19 февраля в 19:45 состоится ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов

19 февраля 2025, 18:50 | Обновлено 19 февраля 2025, 18:51
253
0
Известны стартовые составы на матч Боруссия Д – Спортинг в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Боруссия Д – Спортинг

В среду, 19 февраля, состоится второй матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «Боруссией» Дортмунд и «Спортингом».

Игра состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Первый поединок между командами завершился победой немецкого клуба со счетом 3:0.

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч.

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Боруссия Дортмунд Спортинг Лиссабон Лига чемпионов Спортинг - Боруссия Д стартовые составы
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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