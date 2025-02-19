Лига чемпионов19 февраля 2025, 18:50 | Обновлено 19 февраля 2025, 18:51
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Известны стартовые составы на матч Боруссия Д – Спортинг в Лиге чемпионов
19 февраля в 19:45 состоится ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов
19 февраля 2025, 18:50 | Обновлено 19 февраля 2025, 18:51
253
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В среду, 19 февраля, состоится второй матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «Боруссией» Дортмунд и «Спортингом».
Игра состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Первый поединок между командами завершился победой немецкого клуба со счетом 3:0.
Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.
Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч.
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