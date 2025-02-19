Известны стартовые составы на матч Боруссия Д – Спортинг в Лиге чемпионов

В среду, 19 февраля, состоится второй матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «Боруссией» Дортмунд и «Спортингом».

Игра состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

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Первый поединок между командами завершился победой немецкого клуба со счетом 3:0.

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч.