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  4. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Это может быть мой последний матч с Ман Сити в ЛЧ»
Англия
19 февраля 2025, 19:24 | Обновлено 19 февраля 2025, 19:36
1222
0

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Это может быть мой последний матч с Ман Сити в ЛЧ»

Тренер не знает, будет ли работать в новом сезоне

19 февраля 2025, 19:24 | Обновлено 19 февраля 2025, 19:36
1222
0
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Это может быть мой последний матч с Ман Сити в ЛЧ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Наставник Манчестер Сити считает, что если команда не обыграет Реал в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов, то это может быть его последняя игра с манчестерцами этом турнире.

«Мой последний матч с Ман Сити в Лиге чемпионов? Я не знаю. У меня есть другие дела, чем думать об этом. Но, конечно, если мы вылетим, то это может быть последний матч для меня в турнире с Манчестер Сити».

«Но решение принимаю не я, а руководство клуба», – сказал Гвардиола.

Команда в первой встрече уступила 2:3.

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Пеп Гвардиола Манчестер Сити Реал Мадрид Реал - Манчестер Сити Лига чемпионов
Иван Зинченко Источник: AS
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