Жузеп ГВАРДИОЛА: «Это может быть мой последний матч с Ман Сити в ЛЧ»

Наставник Манчестер Сити считает, что если команда не обыграет Реал в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов, то это может быть его последняя игра с манчестерцами этом турнире.

«Мой последний матч с Ман Сити в Лиге чемпионов? Я не знаю. У меня есть другие дела, чем думать об этом. Но, конечно, если мы вылетим, то это может быть последний матч для меня в турнире с Манчестер Сити».

«Но решение принимаю не я, а руководство клуба», – сказал Гвардиола.

Команда в первой встрече уступила 2:3.