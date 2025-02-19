Англия19 февраля 2025, 19:24 | Обновлено 19 февраля 2025, 19:36
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Жузеп ГВАРДИОЛА: «Это может быть мой последний матч с Ман Сити в ЛЧ»
Тренер не знает, будет ли работать в новом сезоне
19 февраля 2025, 19:24 | Обновлено 19 февраля 2025, 19:36
1222
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Наставник Манчестер Сити считает, что если команда не обыграет Реал в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов, то это может быть его последняя игра с манчестерцами этом турнире.
«Мой последний матч с Ман Сити в Лиге чемпионов? Я не знаю. У меня есть другие дела, чем думать об этом. Но, конечно, если мы вылетим, то это может быть последний матч для меня в турнире с Манчестер Сити».
«Но решение принимаю не я, а руководство клуба», – сказал Гвардиола.
Команда в первой встрече уступила 2:3.
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