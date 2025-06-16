Саудовская Аравия переиграла Гаити в Золотом кубке КОНКАКАФ
На 15-й минуте Салех Аль-Шехри реализовал пенальти
В ночь с 15 на 16 июня состоялся матч 1-го тура группы D Золотого кубка КОНКАКАФ 2025.
На стадионе Snapdragon Stadium в Сан-Диего прошла игра между сборными Гаити и Саудовской Аравии.
На 15-й минуте Салех Аль-Шехри реализовал пенальти, обеспечив победу саудовской команде (1:0).
В этой группе США и Саудовская Аравия набрали по 3 очка, а Гаити и Тринидад и Тобаго имеют по 0 пунктов.
Саудовская Аравия выступает на турнире в статусе сборной, которая была специально приглашена с другого континента.
Золотой кубок КОНКАКАФ 2025
1-й тур, 16 июня 2025, Сан-Диего (Калифорния, США), Snapdragon Stadium
Гаити – Саудовская Аравия – 0:1
Гол: Салех Аль-Шехри, 17 (пен)
Турнирная таблица
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