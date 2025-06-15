В понедельник, 16 июня состоится игра Золотого кубка КОНКАКАФ между сборными Гаити и Саудовской Аравии. По киевскому времени игра начнется в 03:15.

Гаити

В дивизионе В Лиги наций КОНКАКАФ коллектив смог получить 18 очков в 6 играх и занять 1-е место в группе, которое позволило повыситься до лиги А. В квалификации на Чемпионат мира 2026 года сборная смогла пробиться к 3-му этапу, где будет противостоять Гондурасу, Коста-Рике и Никарагуа.

Саудовская Аравия

В квалификации на Чемпионат мира 2026 года сборная получила 13 очков за 10 игр, заняла 3-е место группы, уступив Японии и Австралии, и вышла в стыковые матчи. Соперник коллектива определится со временем в жеребьевке. В Кубке Персидского залива команда уступила Оману в полуфинале со счетом 2:1.

Личные встречи

Коллективы никогда еще не встречались в официальных поединках.

Интересные факты

За последние 12 игр сборная Гаити одержала 10 побед, еще по 1 разу сыграла вничью и проиграла.

В 10 играх квалификации на ЧМ Саудовская Аравия смогла получить всего 3 выигрыша – дважды против Китая и 1 раз против Бахрейна.

В 9 из последних 10 игр сборная Гаити забивала 3+ гола, не удалось этого сделать только в матче с Кюрасао, который гаитяне проиграли 1:5.

Возможные стартовые составы

Гаити: Пласид – Лакруа, Дюверн, Аде, Аркю – Жан-Жак, Аттис, Пьерре – Пьерро, Назон, Дидсон

Саудовская Аравия: Аль-Акиди – Аль-Йохани, Абдулрахман, Тамбакти, Майраши – Аль-Ювайр, Канно, Кадеш – Аль-Давсавр, Аль-Обуд, Аль-Бурайкан

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.71.

Прогноз Sport.ua Гаити Саудовская Аравия Тотал больше 2 1.71 Сделать ставку

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