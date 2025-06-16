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16 июня 2025, 03:29 | Обновлено 16 июня 2025, 03:46
18
0

Золотой кубок КОНКАКАФ. Сборная США отгрузила 5 мячей Тринидаду и Тобаго

Матч 1-го тура состоялся на стадионе в калифорнийском Сан-Хосе

16 июня 2025, 03:29 | Обновлено 16 июня 2025, 03:46
18
0
Золотой кубок КОНКАКАФ. Сборная США отгрузила 5 мячей Тринидаду и Тобаго
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 15 на 16 июня на стадионе PayPal Park в Сан-Хосе (Калифорния) состоялся матч Золотого кубка КОНКАКАФ 2025.

Сборная США начала турнир с яркой победы (5:0) над командой Тринидада и Тобаго.

В первом тайме американец Малик Тиллман дважды отличился, а Патрик Агьеманг увеличил преимущество. Диего Луна оформил две голевые передачи.

После перерыва Брэнден Ааронсон и Хаджи Райт довершили разгром во втором тайме (5:0).

Таким образом, сборная США прервала печальную серию из четырёх поражений подряд.

В другом матче этой группы сыграют Саудовская Аравия и Гаити.

Золотой кубок КОНКАКАФ 2025

1-й тур, 16 июня. Сан-Хосе (США), стадион PayPal Park

США – Тринидад и Тобаго – 5:0

Голы: Тиллман, 16, 41, Агьеманг, 44, Ааронсон, 82, Райт, 84

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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