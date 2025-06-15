В понедельник, 16 июня состоится игра Золотого кубка КОНКАКАФ между сборными США и Тринидада и Тобаго. По киевскому времени игра начнется в 01:00.

США

Команда Маурисио Почеттино не может победить уже 4 игры подряд. В марте коллектив минимально проиграла в полуфинале Лиги наций КОНКАКАФ сборной Панамы, а в игре за 3 место турнира уступила Канаде со счетом 2:1. После этого американцы сыграли еще 2 товарищеских поединка, против Швейцарии и Турции, и проиграли оба с общим счетом 6:1.

Тринидад и Тобаго

В Лиге наций коллектив получил 5 очков за 4 игры и завоевал 4 место группы В, которое дает право сыграть в отборе на Золотой кубок. Соперником сборной по этой квалификации стала Куба, однако красно-черные разгромили ее со счетом 6:1 по сумме 2 поединков. Также команда сейчас проходит отбор на Чемпионат мира 2026 и уже пробилась в 3-й этап, где будет соревноваться в группе с Ямайкой, Кюрасао и Бермудами.

Личные встречи

В течение 2019-2023 годов команды сыграли 5 поединков, в 4 из них победили США с общим счетом 32:0. Однако в последней встрече между коллективами победила сборная Тринидада со счетом 2:1, произошло это в рамках двухматчевого противостояния Лиги наций (по сумме 2 поединков дальше прошли США).

Интересные факты

В 5 из 7 последних матчей Тринидада обе команды отмечались забитыми мячами.

США одерживают лишь 1 победу в последних 5 играх – в товарищеском поединке против сборной Коста-Рики.

Сборная Тринидада и Тобаго пропускала первую в 4 из последних 6 матчей.

Возможные стартовые составы

США: Тернер – Арфстен, Маккензи, Ричардс, Фримен – Берхалтер, Кардозо – Ааронсон, Тильман, Макглинн – Уайт

Тринидад и Тобаго: Филлипс – Спайсер, Бато, Джонс, Гарсия, Кардинес – Фортюне, Филлипс, Молино, Сили – Гарсия

Прогноз

Я поставлю в США с форой -1.5 и коэффициентом 1.51.

Прогноз Sport.ua США Тринидад и Тобаго США с форой -1 1.51 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 1, с изменениями.