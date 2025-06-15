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Кубок Америки
15 июня 2025, 12:08 | Обновлено 15 июня 2025, 12:29
48
0

США – Тринидад и Тобаго. Прогноз и анонс на матч Золотого кубка КОНКАКАФ

Матч начнется 16 июня в 01:00 по Киеву

15 июня 2025, 12:08 | Обновлено 15 июня 2025, 12:29
48
0
США – Тринидад и Тобаго. Прогноз и анонс на матч Золотого кубка КОНКАКАФ
Сборная США по футболу

В понедельник, 16 июня состоится игра Золотого кубка КОНКАКАФ между сборными США и Тринидада и Тобаго. По киевскому времени игра начнется в 01:00.

США

Команда Маурисио Почеттино не может победить уже 4 игры подряд. В марте коллектив минимально проиграла в полуфинале Лиги наций КОНКАКАФ сборной Панамы, а в игре за 3 место турнира уступила Канаде со счетом 2:1. После этого американцы сыграли еще 2 товарищеских поединка, против Швейцарии и Турции, и проиграли оба с общим счетом 6:1.

Тринидад и Тобаго

В Лиге наций коллектив получил 5 очков за 4 игры и завоевал 4 место группы В, которое дает право сыграть в отборе на Золотой кубок. Соперником сборной по этой квалификации стала Куба, однако красно-черные разгромили ее со счетом 6:1 по сумме 2 поединков. Также команда сейчас проходит отбор на Чемпионат мира 2026 и уже пробилась в 3-й этап, где будет соревноваться в группе с Ямайкой, Кюрасао и Бермудами.

Личные встречи

В течение 2019-2023 годов команды сыграли 5 поединков, в 4 из них победили США с общим счетом 32:0. Однако в последней встрече между коллективами победила сборная Тринидада со счетом 2:1, произошло это в рамках двухматчевого противостояния Лиги наций (по сумме 2 поединков дальше прошли США).

Интересные факты

  • В 5 из 7 последних матчей Тринидада обе команды отмечались забитыми мячами.
  • США одерживают лишь 1 победу в последних 5 играх – в товарищеском поединке против сборной Коста-Рики.
  • Сборная Тринидада и Тобаго пропускала первую в 4 из последних 6 матчей.

Возможные стартовые составы

США: Тернер – Арфстен, Маккензи, Ричардс, Фримен – Берхалтер, Кардозо – Ааронсон, Тильман, Макглинн – Уайт

Тринидад и Тобаго: Филлипс – Спайсер, Бато, Джонс, Гарсия, Кардинес – Фортюне, Филлипс, Молино, Сили – Гарсия

Прогноз

Я поставлю в США с форой -1.5 и коэффициентом 1.51.

Прогноз Sport.ua
США
16 июня 2025 -
01:00
Тринидад и Тобаго
США с форой -1 1.51 Сделать ставку

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Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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