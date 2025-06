США снова забили Тринидаду пять голов в матче Золотого кубка КОНКАКАФ

16 июня в матче первого тура группы D Золотого кубка КОНКАКАФ сборная США победила команду Тринидад и Тобаго со счетом 5:0.

Для американцев эта победа стала 41-й в 47-ми матчах на групповых этапах турнира. Сборная США прервала свою 4-матчевую проигрышную серию во всех турнирах.

Интересным фактом является то, что последний раз американцы забивали 5+ голов в одном матче еще в 2023 году, также на Золотом кубке КОНКАКАФ, и также против Тринидад и Тобаго.

Во втором туре американская команда сыграет против Саудовской Аравии, а Тринидад и Тобаго встретится с Гаити. Оба матча состоятся 20 июня.

