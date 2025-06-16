США снова забили Тринидаду пять голов в матче Золотого кубка КОНКАКАФ
Американская команда удачно для себя начала турнир
16 июня в матче первого тура группы D Золотого кубка КОНКАКАФ сборная США победила команду Тринидад и Тобаго со счетом 5:0.
Для американцев эта победа стала 41-й в 47-ми матчах на групповых этапах турнира. Сборная США прервала свою 4-матчевую проигрышную серию во всех турнирах.
Интересным фактом является то, что последний раз американцы забивали 5+ голов в одном матче еще в 2023 году, также на Золотом кубке КОНКАКАФ, и также против Тринидад и Тобаго.
- 2023: США – Тринидад и Тобаго 6:0
- 2025: США – Тринидад и Тобаго 5:0
Во втором туре американская команда сыграет против Саудовской Аравии, а Тринидад и Тобаго встретится с Гаити. Оба матча состоятся 20 июня.
Adding another W to the record ✅— Gold Cup (@GoldCup) June 16, 2025
Presented by @Valvoline pic.twitter.com/2yW4dAKlHQ
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