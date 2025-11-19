Сборная США разгромила Уругвай, победы Канады и Колумбии
19 ноября состоялось шесть товарищеских матчей
В среду, 19 ноября состоялось шесть товарищеских матчей.
- Гайана разгромила Антигуа и Барбуды.
- Сборная США со счетом 5:1 одолела Уругвай.
- Колумбия не оставила шансов Австралии – 3:0.
- Эквадор дома справился с Австралией.
- Парагвай в гостях добыл победу над Мексикой.
- Канада также добыла гостевую победу, победив Венесуэлу.
Товарищеские матчи
Антигуа и Барбуда – Гайана – 1:4
Голы: Гриффит, 61 – Гласгоу, 11, 23 (пенальти), Де Росарио, 71, Дюк-Маккена, 76
США – Уругвай – 5:1
Голы: Берхалтер, 17, Фриман, 20, 31, Люна, 42, Тессманн, 68 – Арраскаета, 45+1
Удаление: Бентанкур, 64
Колумбия – Австралия – 3:0
Голы: Хамес Родригес, 76 (пенальти), Луис Диас, 89, Лерма, 90+3
Эквадор – Новая Зеландия – 2:0
Голы: Ангуло, 50, Кампанья, 83
Мексика – Парагвай – 1:2
Голы: Хименес, 54 (пенальти) – Санабрия, 48, Бобадилла, 56
Венесуэла – Канада – 0:2
Голы: Коне, 23, П. Дэвид, 83
Удаления: Моралес, 57 – Коне, 60
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Возможные оппоненты: Швеция, Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия
Сине-желтые отгрузили три мяча в ворота сверстников из Словакии