Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сборная США разгромила Уругвай, победы Канады и Колумбии
19 ноября 2025, 10:41 | Обновлено 19 ноября 2025, 10:58
110
0

Сборная США разгромила Уругвай, победы Канады и Колумбии

19 ноября состоялось шесть товарищеских матчей

Getty Images/Global Images Ukraine.

В среду, 19 ноября состоялось шесть товарищеских матчей.

  • Гайана разгромила Антигуа и Барбуды.
  • Сборная США со счетом 5:1 одолела Уругвай.
  • Колумбия не оставила шансов Австралии – 3:0.
  • Эквадор дома справился с Австралией.
  • Парагвай в гостях добыл победу над Мексикой.
  • Канада также добыла гостевую победу, победив Венесуэлу.

Товарищеские матчи

Антигуа и Барбуда – Гайана – 1:4

Голы: Гриффит, 61 – Гласгоу, 11, 23 (пенальти), Де Росарио, 71, Дюк-Маккена, 76

США – Уругвай – 5:1

Голы: Берхалтер, 17, Фриман, 20, 31, Люна, 42, Тессманн, 68 – Арраскаета, 45+1

Удаление: Бентанкур, 64

Колумбия – Австралия – 3:0

Голы: Хамес Родригес, 76 (пенальти), Луис Диас, 89, Лерма, 90+3

Эквадор – Новая Зеландия – 2:0

Голы: Ангуло, 50, Кампанья, 83

Мексика – Парагвай – 1:2

Голы: Хименес, 54 (пенальти) – Санабрия, 48, Бобадилла, 56

Венесуэла – Канада – 0:2

Голы: Коне, 23, П. Дэвид, 83

Удаления: Моралес, 57 – Коне, 60

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
