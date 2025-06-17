Три удаления – четыре гола. Бенфика сыграла вничью с Бока Хуниорс

17 июня свою встречу на Клубном чемпионате мира провели «Бока Хуниорс» и «Бенфика».

На 21-й минуте игроки «Бока Хуниорс» вышли вперед. Мигель Мереньель переиграл Анатолия Трубина с близкого расстояния. Через шесть минут Родригу Батталья удвоил преимущество аргентинской команды.

Игроки «Бенфики» сумели забить в раздевалку — Анхель Ди Мария уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.

Также в первом тайме игроки «Бока Хуниорс» остались в меньшинстве после эмоций Андре Эрреры.

Во втором тайме болельщики увидели еще один гол и два удаления.

Сначала Андреа Белотти в прыжке достал голову соперника, за что был наказан удалением. Затем Николас Отаменди сравнял счет в матче.

А на 88-й минуте за грубую игру был награжден красной карточкой Хорхе Фигаль.

Клубный чемпионат мира. 1-й тур

Бока Хуниорс (Аргентина) – Бенфика (Португалия) – 2:2

Голы: Мерентиэль, 21. Баталья, 27, – Ди Мария. 45+3, Отаменди, 84

Удаления: Эррера, 45, Фигал, 88 – Белотти, 72

Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine