Три удаления – четыре гола. Бенфика сыграла вничью с Бока Хуниорс
Команды провели результативную игру не только по забитым мячам
17 июня свою встречу на Клубном чемпионате мира провели «Бока Хуниорс» и «Бенфика».
На 21-й минуте игроки «Бока Хуниорс» вышли вперед. Мигель Мереньель переиграл Анатолия Трубина с близкого расстояния. Через шесть минут Родригу Батталья удвоил преимущество аргентинской команды.
Игроки «Бенфики» сумели забить в раздевалку — Анхель Ди Мария уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.
Также в первом тайме игроки «Бока Хуниорс» остались в меньшинстве после эмоций Андре Эрреры.
Во втором тайме болельщики увидели еще один гол и два удаления.
Сначала Андреа Белотти в прыжке достал голову соперника, за что был наказан удалением. Затем Николас Отаменди сравнял счет в матче.
А на 88-й минуте за грубую игру был награжден красной карточкой Хорхе Фигаль.
Клубный чемпионат мира. 1-й тур
Бока Хуниорс (Аргентина) – Бенфика (Португалия) – 2:2
Голы: Мерентиэль, 21. Баталья, 27, – Ди Мария. 45+3, Отаменди, 84
Удаления: Эррера, 45, Фигал, 88 – Белотти, 72
Видео голов и обзор матча
События матча
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