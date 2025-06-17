Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Три удаления – четыре гола. Бенфика сыграла вничью с Бока Хуниорс
Клубный чемпионат мира
Бока Хуниорс
17.06.2025 01:00 – FT 2 : 2
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
17 июня 2025, 03:17 | Обновлено 17 июня 2025, 03:45
190
0

Три удаления – четыре гола. Бенфика сыграла вничью с Бока Хуниорс

Команды провели результативную игру не только по забитым мячам

17 июня 2025, 03:17 | Обновлено 17 июня 2025, 03:45
190
0
Три удаления – четыре гола. Бенфика сыграла вничью с Бока Хуниорс
Getty Images/Global Images Ukraine

17 июня свою встречу на Клубном чемпионате мира провели «Бока Хуниорс» и «Бенфика».

На 21-й минуте игроки «Бока Хуниорс» вышли вперед. Мигель Мереньель переиграл Анатолия Трубина с близкого расстояния. Через шесть минут Родригу Батталья удвоил преимущество аргентинской команды.

Игроки «Бенфики» сумели забить в раздевалку — Анхель Ди Мария уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.

Также в первом тайме игроки «Бока Хуниорс» остались в меньшинстве после эмоций Андре Эрреры.

Во втором тайме болельщики увидели еще один гол и два удаления.

Сначала Андреа Белотти в прыжке достал голову соперника, за что был наказан удалением. Затем Николас Отаменди сравнял счет в матче.

А на 88-й минуте за грубую игру был награжден красной карточкой Хорхе Фигаль.

Клубный чемпионат мира. 1-й тур

Бока Хуниорс (Аргентина) – Бенфика (Португалия) – 2:2

Голы: Мерентиэль, 21. Баталья, 27, – Ди Мария. 45+3, Отаменди, 84

Удаления: Эррера, 45, Фигал, 88 – Белотти, 72

Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

88’
Хорхе Николас Фигаль (Бока Хуниорс) получает красную карточку.
84’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Отаменди (Бенфика).
70’
Андреа Белотти (Бенфика) получает красную карточку.
45’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Анхель Ди Мария (Бенфика).
45’
Андер Эррера (Бока Хуниорс) получает красную карточку.
27’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Батталья (Бока Хуниорс).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Мигель Мерентиель (Бока Хуниорс).
По теме:
Мареска прокомментировал победу над Лос-Анджелесом на КЧМ
Сколько у Трубина? Известны оценки игроков в матче Бока Хуниорс – Бенфика
Стали известны стартовые составы на матч Фламенго и Эсперанса в КЧМ
Бенфика Бока Хуниорс Анхель Ди Мария клубный чемпионат мира по футболу Анатолий Трубин удаление (красная карточка) Андреа Белотти Николас Отаменди
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Куда выйдут Шахтер и Динамо? Обнародован предполагаемый посев в еврокубках
Футбол | 16 июня 2025, 22:15 5
Куда выйдут Шахтер и Динамо? Обнародован предполагаемый посев в еврокубках
Куда выйдут Шахтер и Динамо? Обнародован предполагаемый посев в еврокубках

Украину в квалификации еврокубков будут представлять 4 команды

Алекс ФЕРГЮСОН: «Это один из самых провальных трансферов в истории»
Футбол | 16 июня 2025, 05:03 0
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это один из самых провальных трансферов в истории»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это один из самых провальных трансферов в истории»

Легендарный тренер – о покупке Оуэна Харгривза

Футболиста, который сделал замечание Селезневу, выгнали из команды
Футбол | 16.06.2025, 18:03
Футболиста, который сделал замечание Селезневу, выгнали из команды
Футболиста, который сделал замечание Селезневу, выгнали из команды
Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб
Футбол | 16.06.2025, 08:24
Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб
Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб
У Миколенко будет подмога. Эвертон подпишет опытного защитника
Футбол | 17.06.2025, 01:30
У Миколенко будет подмога. Эвертон подпишет опытного защитника
У Миколенко будет подмога. Эвертон подпишет опытного защитника
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бывший футболист Реала и киевского Динамо возглавил клуб в Европе
Бывший футболист Реала и киевского Динамо возглавил клуб в Европе
15.06.2025, 17:45 2
Футбол
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Тебя забыл спросить, на каком языке мне разговаривать»
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Тебя забыл спросить, на каком языке мне разговаривать»
15.06.2025, 13:42 40
Футбол
Рой Джонс назвал двух боксеров, которым Усик сейчас не ровня
Рой Джонс назвал двух боксеров, которым Усик сейчас не ровня
16.06.2025, 05:40 3
Бокс
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх такого боксера больше видеть не хочет»
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх такого боксера больше видеть не хочет»
16.06.2025, 04:05 1
Бокс
МЕЙВЕЗЕР – о звезде бокса: «Этот ублюдок – легкая добыча, он ничтожество»
МЕЙВЕЗЕР – о звезде бокса: «Этот ублюдок – легкая добыча, он ничтожество»
16.06.2025, 06:21 1
Бокс
МИЛЕВСКИЙ: «Ему рано тренировать сборную Украины. Почему-то не получается»
МИЛЕВСКИЙ: «Ему рано тренировать сборную Украины. Почему-то не получается»
15.06.2025, 08:24 3
Футбол
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
16.06.2025, 06:23 12
Футбол
Унаи МЕЛЬГОСА: «После удаления я спросил у Бражко: что случилось?»
Унаи МЕЛЬГОСА: «После удаления я спросил у Бражко: что случилось?»
15.06.2025, 22:23 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем